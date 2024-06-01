Дієтолог назвала 6 факторів, від яких залежить швидкість схуднення

Від чого залежить швидкість схуднення

Стать

Співвідношення жиру до мʼязів відіграє значну роль у здатності схуднути. Жінки, як правило, мають більше співвідношення жиру до мʼязів, ніж чоловіки, що впливає на нижчий показник базального метаболічного рівня (RMR).

Це означає, що жінки спалюють на 5-10% менше калорій у стані спокою, ніж чоловіки, тому чоловіки зазвичай схуднуть швидше при дотриманні дієт з однаковою калорійністю.

Вік

3 віком відбувається зміна складу тіла: зростає жирова маса, а мʼязова зменшується, що призводить до зниження RMR.

Дієтолог зазначила, що для дорослих старше 70 років RMR може бути на 20-25% нижчим порівняно з молодими людьми. Це ускладнює втрату ваги у старшому віці.

Відправна точка

Початкова маса та склад тіла індивідуально впливають на темпи схуднення.

Різні абсолютні втрати ваги можуть відповідати одній і тій же відносній втраті ваги у різних людей.

Втрата ваги - це комплексний процес.

Дефіцит калорій

Для схуднення необхідний негативний баланс калорій. Більший дефіцит калорій призводить до швидшої втрати ваги.

Дієтолог навела приклад, що споживання на 500 калорій менше на день протягом 8 тижнів зазвичай призводить до більшої втрати ваги, ніж зменшення на 200 калорій.

Сон

Якість сну має значний вплив на втрату ваги. Хронічне недосипання може збільшити апетит та спонукати до вибору висококалорійних продуктів, ускладнюючи схуднення.

Інші фактори

На швидкість схуднення можуть також впливати ліки, медичні стани, сімейна історія, гени, та дієти.

Розуміння цих факторів є важливим для розробки ефективного плану схуднення.

Чому не можна пропускати прийом їжі

Багато хто думає, що це допомагає скинути вагу, а насправді наносить дуже велику шкоду організму в цілому. Пропускаючи один або два прийоми їжі, ви призводите до того, що потім з’їдаєте великі за розміром порції.

А велика порція їжі за раз - це завжди шкода для організму. Так що, пропуск обіду або вечері - неправильна стратегія. Вона не призводить до того, що ви менше споживаєте. Все ж оптимально не три основних прийоми їжі в день, а чотири-п’ять потроху.