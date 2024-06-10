Дієтолог назвала 5 базових правил, які допоможуть швидко схуднути

Чому сон важливий під час схуднення

За словами експерта, є 5 базових правил зі сном для тих, хто худне:

лягайте спати до 23:00

спіть в прохолодній провітреній кімнаті

засинайте в тиші і темноті

спіть 7-8 год

після пробудження пийте чисту воду

Важливо пам'ятати, що сон - це не розкіш, а база здоров’я. Тому недостатня його кількість сприяє не лише набору ваги, а й цілій низці проблем в організмі.

Ранній сон запобігає нічним перекусам

Лягаючи спати вчасно, ви уникаєте можливості споживати лишні калорії у вигляді нічних перекусів.

Відкладання сну на пізню ніч створює більше часу для прийому їжі, особливо якщо з моменту вечері пройшло багато годин.

Крім цього, при дефіциті сну людина обирає для перекусів менш поживні та корисні варіанти. Адже нестача сну може посилює апетит та потяг до висококалорійної, жирної їжі.

До того ж їжа перед сном погіршує якість сну. Тому краще обмежити споживання їжі за 2-3 години до сну.

Однак, якщо ви зголодніли, подумайте про білковий перекус (наприклад, йогурт або домашній сир).

Вплив сну на здоров'я

Сон і фізична активність

Не менш важливий аспект - зменшення фізичної активності. Втома та зниження рівня енергії від нестачі сну можуть зменшити мотивацію до фізичної активності.

Менша активність не тільки зменшує кількість спалюваних калорій, але й може вплинути на загальний стан здоров’я.

Сон і психічне здоров’я

Сон належить до базових потреб людини, таких же як потреба їсти і спати, і впливає як на фізичний, так і психічний її стани.

Існують різні фактори, які можуть вплинути на проблеми порушення сну, зокрема, дистрес, зміни у температурі чи звуках у кімнаті, і звісно, тривога, повʼязана із війною.

Порушення психічного здоровʼя можуть мати негативний вплив на сон. Зокрема, тривога може спричинити пришвидшеність думок, що ускладнює засинання.

Депресія може призвести до надмірного сну, а посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) може супроводжуватися нічними жахіттями.

Для того, щоб покращити сон, необхідно дотримуватись таких порад: