Дієтолог назвала 5 найкорисніших видів молока, які варто завжди купувати

Що робить молоко більш чи менш корисним

Купуючи молоко, зверніть увагу на неароматизоване без додавання цукру чи загусників.

Але окрім величезної кількості варіантів, багато, здавалося б, корисних молочних продуктів насправді можуть містити небажані інгредієнти, такі як консерванти та інші таємничі добавки.

Дієтолог Ерін Девіс розповіла, що вибір молока, яке найкраще підходить для вас, залежатиме від ваших уподобань і особистих потреб у здоров’ї.

Якщо ви віддаєте перевагу споживанню білка або кальцію і легко переносите молочні продукти, варіант коров’ячого молока може бути найкращим вибором. Коров’яче молоко природно багате на вітаміни, мінерали та білки.

Вітамін D є поживною речовиною, яку ви знайдете як у рослинному, так і в коров’ячому молоці завдяки своїй користі для всього організму.

Найкорисніші види молока

Вівсяне молоко

Воно містить більше вуглеводів, ніж більшість інших типів рослинного молока,а також містить бета-глюкан та пребіотичну клітковину, яка допомагає живити кишкові бактерії, уповільнює травлення та покращує загальний рівень цукру в крові.

Ви також обов’язково знайдете у вівсяному молоці інші корисні поживні речовини, як-от лігнани - тип рослинної сполуки, а також вітаміни групи B, включаючи В12 і рибофлавін, які в поєднанні підтримують енергетичний обмін і здоров’я імунітет.

Мигдальне молоко

Мигдальне молоко є одним із найпоширеніших варіантів рослинного походження після вівсяного завдяки своєму нейтральному смаку та кремовій текстурі. У несолодкому мигдальному молоці мало вуглеводів і калорій.

Крім того, мигдальне молоко багате корисними для серця ненасиченими жирами та вітаміном Е, що підвищує імунітет, і низкою протизапальних фітонутрієнтів.

Молоко корів, трав'яного вигодовування

Молоко від корів, яких годують травою, містить омега-3 жирні кислоти, які мають багато переваг для здоров’я. Ці переваги включають зменшення запалення, рівня холестерину та навіть вимірювання артеріального тиску.

Соєве молоко

Таке молоко не тільки найбільше схоже на коров’яче за амінокислотним профілем (містить усі дев’ять незамінних амінокислот, що забезпечує повноцінний білок), але також має найприємніший смак.

Конопляне молоко

Це ще одне молоко, яке містить усі дев’ять незамінних амінокислот. Воно також містить жирні кислоти омега-3 і менш калорійне, що робить його чудовим варіантом для тих, хто стежить за своєю вагою.

Крім того, конопля може похвалитися значною кількістю вітаміну Е, кальцію, заліза, цинку, магнію, калію та фосфору.

Що має бути у складі корисного молока

Щоб з упевненістю визначити корисність молока, опирайтесь на наступні рекомендації: