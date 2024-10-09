Дієтолог назвала 4 "здорові" продукти, які зупиняють втрату ваги

Збалансована дієта є ключовою частиною схуднення. Однак, якщо переїдати навіть корисними продуктами, то вага буде стояти на місці.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Express.
Експерт рекомендує дотримуватися порції розміром з великий палець для вищезгаданих продуктів і обмежити оливкову олію до 1-2 столових ложок за один прийом їжі.
Перекушування продуктами, які мають дуже високий вміст жиру, цукру та солі може викликати ще більшу тягу до їжі та посилити нездорове харчування.
Ось якої їжі варто уникати:
Важливо знати, що такі продукти складаються з оброблених і ультраоброблених продуктів, які не мають ніякої користі для організму.
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