Дієтолог назвала 4 "здорові" продукти, які зупиняють втрату ваги

Якими продуктами не переїдати

Експерт рекомендує дотримуватися порції розміром з великий палець для вищезгаданих продуктів і обмежити оливкову олію до 1-2 столових ложок за один прийом їжі.

Поширена проблема під час схуднення

Перекушування продуктами, які мають дуже високий вміст жиру, цукру та солі може викликати ще більшу тягу до їжі та посилити нездорове харчування.

Ось якої їжі варто уникати:

чипси

печиво

тістечка

випічка

шоколад

Важливо знати, що такі продукти складаються з оброблених і ультраоброблених продуктів, які не мають ніякої користі для організму.