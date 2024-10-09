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Дієтолог назвала 4 "здорові" продукти, які зупиняють втрату ваги

Якої помилки уникати при схудненні (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Збалансована дієта є ключовою частиною схуднення. Однак, якщо переїдати навіть корисними продуктами, то вага буде стояти на місці.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Express.

Якими продуктами не переїдати

Експерт рекомендує дотримуватися порції розміром з великий палець для вищезгаданих продуктів і обмежити оливкову олію до 1-2 столових ложок за один прийом їжі.

Поширена проблема під час схуднення

Перекушування продуктами, які мають дуже високий вміст жиру, цукру та солі може викликати ще більшу тягу до їжі та посилити нездорове харчування. 

Ось якої їжі варто уникати:

  • чипси
  • печиво
  • тістечка
  • випічка
  • шоколад

Важливо знати, що такі продукти складаються з оброблених і ультраоброблених продуктів, які не мають ніякої користі для організму.

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