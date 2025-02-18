Не всі сири однакові. Дієтолог назвала 3 види, які покращують роботу мозку

Які види сортів найкорисніші

За словами експерта, білок міститься в кожній клітині людського тіла, що робить його необхідною поживною речовиною для багатьох біологічних процесів і здоров’я в цілому.

Сир у багатьох його формах може бути чудовим способом збільшити споживання білка. Проте не всі сири однакові.

Тверді сири

Пармезан, чедер, гауда - багаті на білок, кальцій і вітамін D, що сприяють зміцненню кісток. Вони також містять вітаміни групи B, зокрема В12, який важливий для нервової системи.

М’які кисломолочні сири

Рікота, домашній сир, моцарела мають нижчий вміст жиру та солі, багаті казеїновим білком, який поступово підвищує рівень амінокислот і довше утримує його на високому рівні.

М’які сири

Брі, камамбер - є джерелом пробіотиків шляхом натуральної плісняви, що покриває сир. Такі сири сприяють покращенню мікрофлори кишківника та підвищенню імунітету.

Також камамбер містить міристамід - молекулу, що своєю чергою покращує роботу мозку та ріст нових нейронів, покращує памʼять та зменшує нейрозапалення.

Однак, важливо пам'ятати про норму. Насичені жири в раціоні повинні становити менше 10% від загальної кількості калорій. Загалом, порція сиру на день складає до 120 г мʼяких видів сиру та до 40 г твердих сортів.

Як визначити якість сиру

Найважливіші критерії при виборі сиру це - зовнішній вигляд, консистенція, смак, запах і колір.

Щоб вибрати хороший сир - подивіться насамперед на його забарвлення. Воно має бути рівномірним по всій товщині сиру. Колір сиру - показник його жирності: чим вище жирність, тим насиченіший колір і тим вище якість сиру.

Проте, дуже часто на колір впливають інші чинники, а саме, барвники. Тому, неприродно жовтий сир купувати не варто.

Занадто білий колір сиру свідчить не лише про низьку жирність продукту, але і про надлишок у ньому солі. Якщо сир нерівномірного кольору з цятками - це означає, що він не дозрів. Колір якісного сиру молочний, з легким жовтуватим відтінком.

Тверді сири покриті скоринкою - восковою або натуральною. Білий наліт на твердому сирі свідчить про порушення правил зберігання.