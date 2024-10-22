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Дієтолог назвала 3 сорти картоплі, які найкорисніші для здоров'я

Які сорти картоплі корисні для здоров'я (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні є дуже багато сортів картоплі, але деякі з них вважаються найкориснішими. Варто знати, які вказують на свіжість продукту.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple.

При термічній обробці картопля не втрачає свій колір. Калорійність становить 72 ккал. на 100 г, вуглеводів 16 та жирів всього 0,4. 

Як обрати корисну картоплю

смажені продукти - картопля фрі та картопляні чипси - містять дуже багато AGE, які можуть пошкоджувати клітини, якщо їхній рівень в організмі занадто високий. 

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