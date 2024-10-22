Дієтолог назвала 3 сорти картоплі, які найкорисніші для здоров'я

В Україні є дуже багато сортів картоплі, але деякі з них вважаються найкориснішими. Варто знати, які вказують на свіжість продукту.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple.
При термічній обробці картопля не втрачає свій колір. Калорійність становить 72 ккал. на 100 г, вуглеводів 16 та жирів всього 0,4.
смажені продукти - картопля фрі та картопляні чипси - містять дуже багато AGE, які можуть пошкоджувати клітини, якщо їхній рівень в організмі занадто високий.
Раніше ми повідомляли про помилки в зберіганні картоплі, які роблять її небезпечною для їжі.
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