Дієтолог назвала 3 сорти картоплі, які найкорисніші для здоров'я

В Україні є дуже багато сортів картоплі, але деякі з них вважаються найкориснішими. Варто знати, які вказують на свіжість продукту.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple .

Найздоровіші сорти картоплі

Червона картопля

Дієтолог Ребека Джаспан розповіла, що червону картоплю легко помітити в продуктовому магазині завдяки її кольору, хоча всередині вона має кремово-білий колір.

Вона містить лише 18 мг вітаміну С і 0,4 мг B6. Однак, в цьому сорті міститься вдвічі більше флавоноїдів, ніж у білій картоплі, що підвищує її протизапальну та імунну здатність.

Червону картоплю найкраще смажити та додавати в супи.

Фіолетова картопля

Картопля містить антиоксидантні антоціани, які надають їй фіолетового кольору. Вони також позитивно впливають як на серце, так і на обмін речовин.

Фіолетова картопля також унікальна своїм високим вмістом крохмалю, борошнистою текстурою та землистим горіховим смаком, що робить її чудовим доповненням до салатів.

При термічній обробці картопля не втрачає свій колір. Калорійність становить 72 ккал. на 100 г, вуглеводів 16 та жирів всього 0,4.

Біла картопля

За харчовими властивостями біла картопля надзвичайно схожа на червону. Однак вони містять меншу кількість вітаміну С і В6, що зменшує позитивний вплив на імунну, кров і нервову систему.

Біла картопля має середній вміст крохмалю, з неї можна зробити чудове картопляне пюре.

Як обрати корисну картоплю

Незалежно від того, чи збираєтеся ви на ринок, чи в супермаркет, є кілька ключових характеристик, на які слід звернути увагу, купуючи картоплю.

Вона повинна бути твердою на дотик. На шкірі також не повинно бути великих порізів, синців і зміни кольору.

Однак зелене забарвлення картоплі є серйозною ознакою, оскільки вказує на вплив світла та наявність соланіну - гіркої сполуки, яка може бути шкідливою для здоров’я, якщо їсти у великих кількостях.

Крім того, для кулінарних цілей вибирайте картоплю однакового розміру для рівномірного приготування та естетично приємного вигляду.