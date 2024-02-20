Дієтолог назвала 3 продукти, які ніколи не їсть: ось чому вони шкідливі

Їжа - важлива для здоров'я та гарного самопочуття. Не всі продукти однаково корисні, є і ті, які можуть зашкодити. Всі такі продукти не повинні становити основу вашого раціону.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Best Life.
Дієтолог Ліан Елі назвала 3 продукти, які вона ніколи не буде їсти.
Часто усі додають у салати консервовані печериці. Однак, за даними Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів США, в середньому допускається 20 личинок на 100 грамів банки з грибами, перш ніж продукт буде визнано небезпечним.
Дієтолог зазначила, що краще обирати свіжі гриби та правильно приготувати.
Ліан Елі зазначила, що креветки можна вживати, але лише ті, звідки витягнутий кишківник.
"Згадайте тоненьку чорну лінію на спині креветок. Це не вена - це їхній травний тракт, там зберігається кал креветок", - зазначила дієтологиня.
Тому варто витягнути його, а тоді насолоджуйтеся креветкою.
Додамо, що при надмірному вживанні користь креветок дуже легко може звернутися на шкоду - холестеринові бляшки на внутрішній поверхні судин і всі пов’язані з цим негативні фактори.
До шкідливих і навіть небезпечних речовин, які можуть міститися в креветочному м’ясі, можна віднести солі важких металів, яких, на жаль, в морях стає з року в рік все більше.
За словами експерта, таку ваніль виготовляють з касторіуму, який виробляють з касторових мішечків бобрів. Його вважають безпечним, але Ліан Елі не надто рекомендує використовувати штучну ваніль з цим складником.
Замість цього вона радить обирати чистий екстракт ванілі. Він дорожчий, але його роблять зі стручок ванілі.
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