Дієтолог назавав 5 добавок, які треба приймати весною

Що треба знати про добавки весною

Хоча теплі місяці зазвичай відзначаються більш свіжими продуктами, дієтолог все ж рекомендує переглянути "правильні" вітаміни та мінерали, які можуть знадобитися для зміцнення вашого здоров’я.

Дієтолог Керрі Ракстон вважає, що з першими ознаками весни наші думки часто звертаються до здоров’я та фізичної форми, особливо про те, чи отримуємо ми потрібні рівні вітамінів і мінералів із наших продуктів.

Поступово відходить важка зимова їжа, а з’являються свіжі салати, фрукти. Але навіть якщо ви добре харчуєтеся більшу частину часу, все одно варто подумати про доповнення вітамінно-мінеральними добавками, такими як полівітаміни та мультимінеральні добавки, оскільки деякі продукти містять мало природних джерел поживних речовин.

Експерт радить розглянути наступні п'ять вітамінів.

Вітамін D

Зазвичай радять всім приймати популярну добавку восени і взимку, але експерт поділилася доказами того, що приймати вітамін D потрібно цілий рік.

"Залежно від пори року, до чотирьох із десяти дорослих британців і близько третини підлітків мають клінічну недостатність. Це пов’язано з декількома причинами, зокрема відсутністю природних джерел вітаміну D у раціоні (в основному жирної риби та яєць) і меншою кількістю людей, які мають регулярний доступ до літнього сонячного світла у Великобританії", - сказала експерт.

Сонцезахисний крем, SPF-макіяж і маскування шкіри - все це зменшує вплив вітаміну D, тому деякі групи етнічних меншин піддаються більшому ризику дефіциту вітаміну D.

Фолієва кислота

Фолієва кислота, необхідна під час вагітності для підтримки нормального розвитку плоду та в подальшому житті для уповільнення зниження когнітивних функцій. Вона міститься в таких продуктах, як печінка, зелені листові овочі та збагачені сухі сніданки.

У той час як щоденна рекомендація становить 200 мікрограмів або 400 мікрограмів під час планування вагітності, державні опитування показують, що шокуючі 90 відсотків жінок мають дефіцит фолієвої кислоти під час дітородного віку, і спостерігається постійне зниження рівня фолієвої кислоти з 2008 року.

Вітамін B12

Більшість дітей і дорослих отримують достатню кількість вітаміну B12 зі свого раціону, якщо вони їдять різні продукти тваринного походження, такі як м’ясо, птиця, риба та яйця. Однак, за словами дієтолога, зростання кількості рослинних і веганських дієт поставило тисячі людей під загрозу дефіциту.

Тому лікар рекомендувала людям, які дотримуються цих дієт, приймати добавку B12 або використовувати в їжі харчові дріжджі.

Доктор Рукстон додала, що людям похилого віку також потрібно більше вітаміну B12, оскільки вони мають менше "внутрішнього фактора", білка в шлунку, який допомагає організму засвоювати вітамін B12.

Інші вітаміни групи В

Вітаміни В1, В2, В6 і біотин, необхідні для нормального волосся, нігтів, енергії та регуляції гормонів, відіграють життєво важливу роль в організмі.

Вітамін С

Споживання великої кількості фруктів і овочів, а також щоденне вживання склянки апельсинового соку забезпечить достатню кількість вітаміну С. Але хоча рекомендоване споживання вітаміну С становить 80 мг, було виявлено, що більш високе споживання приблизно 500-1000 мг протягом 7-10 днів скорочує тривалість застуди, і цього найкраще досягти за допомогою добавки, особливо тієї, яка також містить цинк.