Дієтолог нагадала українцям, чим так корисні гриби

Чим корисні гриби

Користь для імунної системи

Гриби цінні для імунної системи, особливо для тих, хто страждає на різні види алергій.За словами Скиталінської, це не зовсім добре, коли імунна система реагує на пилок або пилюку, але це також означає, що з таким же завзяттям імунна система накидатиметься і на різні види пухлин.

Гриби містять унікальні речовини - міконутрієнти, які природнім чином зміцнюють наш імунітет, сприяючи виробленню антитіл.

Раніше був проведений цікавий експеримент: дві групи людей харчувалися однаково, лише люди з однієї групи ще додатково з'їдали чашку варених шампіньйонів. Вже через тиждень в них на 50% збільшився рівень імуноглобулінів IgA, а потім тримався ще тиждень.

Гриби мають протизапальні властивості. Особливо вони виражені в лісових грибах, але навіть звичайні шампіньйони та інші промислові гриби також мають ці властивості, тому гриби бажано вживати регулярно, хоча б раз в тиждень.

Захищають від старіння і хвороб

Такоже гриби містять надзвичайно цінну амінокислоту, яка називається ерготіонеїном. Коли ми їмо гриби, ця амінокислота переноситься спеціальними білками до тих місць в організмі, які найбільше потерпають від оксидантного стресу - кришталика ока, кісткового мозку, захищаючи їх від руйнування.

Захищають від атеросклерозу, ожиріння

Цьому допомагає "грибний цукор" - трегалоза. Він же допомагає і схуднути, тому гриби - невід'ємна частина раціону для тих, хто худне. А ще трегалоза сповільнює старіння шкіри, судин та кришталика ока.

Ерготіонеїн є в різних грибах і що важливо, стійкий до нагрівання, на відміну від іншої токсичної речовини, яка при варінні грибів руйнується --агаритину (а при сушінні - не руйнується, тому попередньо треба сушені гриби замочити та проварити.

Гриби мають антидепресантні властивості

Відбувається це за рахунок сполуки під назвою псилобіцин. Саме він стимулює синтез серотоніну в мозку, а ми знаємо, що баланс серотоніну робить життя щасливішим.

Як готувати гриби

Скиталінська радить відварювати та тушкувати гриби. Ви можете поєднувати поєднувати їх практично з усіма стравами: кашами, овочами, яйцями.

Гриби - це рослинний білок, який краще засвоюється, якщо гриби максимально подрібнити - тому добре жуйте або зробіть крем-суп чи грибний паштет.