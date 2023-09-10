Дієтолог Фус пояснила, як їсти горіхи, аби отримати від них максимум користі

Чим корисні горіхи

"Горіхи - концентроване джерело поживних речовин - вітамінів, мінералів, клітковини. В них досить багато жирів - 50 -65 г на 100 г. Але це головним чином корисні жири, у своїй натуральній формі, яких не торкнулася промислова обробка. Значна частка жирів в горіхах - цінні моно- і поліненасичені жирні кислоти, які належать до групи омега-9, омега-3 і омега-6. Завдяки їм горіхи позитивно впливають на функціонування серцево-судинної системи і мозку", - пояснює дієтолог.

Горіхи добре насичують, оскільки у їхньому складі білки й вуглеводи в поєднанні з жирами, харчовими волокнами, вітамінами й мінералами.

Як правильно їсти горіхи

"Бажано купувати горіхи тільки в шкаралупі, яка захищає цінні жири і вітамін Е від окислення. Жири в очищених горіхах швидко окислюються і набувають смак прогірклого масла. Очистивши від шкаралупи, їжте їх сирими, щоб зберегти корисні жирні кислоти і вітамін Е", - говорить Фус.

Вона наголошує, що підсмажування горіхів ще одна велика помилка у сучасному харчуванні, оскільки високі температури руйнують жири і знижують вміст вітамінів.

"Також підсолені, а тим більше підсолоджені цукром або медом горіхи - теж далеко не найкращий вибір. Тому раджу їсти горіхи в сирому вигляді, окремо від шоколаду та солодощів", - каже експерт.

Чим корисні різні види горіхів (фото: facebook.com/svetlanafus)

Чому не можна зловживати волоськими горіхами

Волоські горіхи найдоступніші у ціні та найпоширеніші на теренах України. Пропри те, що цей продукт є дуже корисним, зловживати ним не можна, оскільки наслідки від цього можуть бути вкрай негативними.

А саме: