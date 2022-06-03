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Диетолог дала действенные советы, как уменьшить тягу к сладкому

Зависимость от сладкого (freepik.com)
Автор: Марина Настевич

Человеческий организм биологически запрограммирован на то, чтобы ассоциировать сладкий вкус с чем-то приятным - именно поэтому так сложно отказаться от сладостей. В сложные времена многие также "заедают" ними страх и стресс, что ведет к набору веса и проблемам со здоровьем.

Нутрициолог Марта Чорна поделилась в Instagram действенными советами, которые помогут вам снизить тягу к сладкому.

Что делать, чтобы меньше тянуло на сладкое?

1. Есть

Не пропускать приемы пищи, потому что очень часто с голодухи, "мозг" будет тянуть на сладкое. Потому что он хитрец и в курсе, что быстрее всего в крови сахар появится именно после печеньки, колы или фреша. Сладкой патокой потечет по сосудам и радужной волной дофамина и удовольствия в мозг. Поэтому делаем разумные перерывы между приемами пищи, в 3-5 часов. Но когда садитесь есть, то ешьте, а не вот "бежала через мостик, ухватила кленовый листочек".

2. Организуйте один полноценный прием сложных углеводов, 70-100 грамм каши на сухой вес для женщин и 100-150 для мужчин (это откровенно полбанячка гречки и всего 300-350 кал., как в 60 граммах шоколадки).

3. Завтракайте, если хотите

Но в первый прием пищи добавьте белки, жиры, по типу яиц, мяско, рыбы, авокадо, тахини, оливок. И понаблюдайте, как вы будете чувствовать себя после такого завтрака. Когда захочется есть.

4. Пейте шиповниковый чай, съедайте 3-4 киви каждый день.

5. Носите как перекус орехи с собой. Вечером промойте, если не ленивы, то и замочите 20-25 орешков, и когда слышите, что голод берет верх, ешьте орехи (примечание сразу, арахис - это не орехи).

Напомним, ранее диетолог назвала лучший завтрак, который стимулирует работу мозга. Утром после пробуждения уровень сахара в крови низкий, поэтому это может негативно влиять на когнитивные способности.

Мы также сообщали, что из адекватных и здоровых продуктов может поднять настроение и помочь снять стресс.

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