Диетолог дала действенные советы, как уменьшить тягу к сладкому

Человеческий организм биологически запрограммирован на то, чтобы ассоциировать сладкий вкус с чем-то приятным - именно поэтому так сложно отказаться от сладостей. В сложные времена многие также "заедают" ними страх и стресс, что ведет к набору веса и проблемам со здоровьем.

Что делать, чтобы меньше тянуло на сладкое?

1. Есть

Не пропускать приемы пищи, потому что очень часто с голодухи, "мозг" будет тянуть на сладкое. Потому что он хитрец и в курсе, что быстрее всего в крови сахар появится именно после печеньки, колы или фреша. Сладкой патокой потечет по сосудам и радужной волной дофамина и удовольствия в мозг. Поэтому делаем разумные перерывы между приемами пищи, в 3-5 часов. Но когда садитесь есть, то ешьте, а не вот "бежала через мостик, ухватила кленовый листочек".



2. Организуйте один полноценный прием сложных углеводов, 70-100 грамм каши на сухой вес для женщин и 100-150 для мужчин (это откровенно полбанячка гречки и всего 300-350 кал., как в 60 граммах шоколадки).



3. Завтракайте, если хотите

Но в первый прием пищи добавьте белки, жиры, по типу яиц, мяско, рыбы, авокадо, тахини, оливок. И понаблюдайте, как вы будете чувствовать себя после такого завтрака. Когда захочется есть.



4. Пейте шиповниковый чай, съедайте 3-4 киви каждый день.



5. Носите как перекус орехи с собой. Вечером промойте, если не ленивы, то и замочите 20-25 орешков, и когда слышите, что голод берет верх, ешьте орехи (примечание сразу, арахис - это не орехи).