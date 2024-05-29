Дієтолог дала 5 дієвих порад, як зменшити "нальоти" на солодощі

5 дієвих порад щодо зменшення солодкого в раціоні

Вживайте складні вуглеводи

Не бійтеся гарнірів! Вживайте крупи, картоплю, макарони твердих сортів, вони дуже гарно насичують.

Не відмовляйтеся повністю від улюблених солодощів

Будь-яке обмеження рано чи пізно призведе до зриву. Ці гойдалки нікому не потрібні. В усьому тримайте баланс. Після повноцінного сніданку чи обіду - додайте улюблену цукерку, якщо ви цього бажаєте.

Оцініть свої харчові звички

Дієтолог радить пройти скринінговий тест на порушення харчової поведінки. Зверніться за допомогою, якщо в цьому є потреба. Бо найчастіше солодким закривають зовсім іншу потребу - тривогу, депресію, переживання.

Перегляньте продукти, які маєте на кухні

Зробіть свого роду ревізію. Приберіть з поля зору цукерки та печиво, не зберігайте їх вдома чи на роботі. Замініть корзинку з солодощами на корзинку з ягодами та фруктами.

Додайте до раціону кислі смаки

Це можуть бути різноманітні ягоди чи фрукти, додавайте спеції, вживайте їжу з різними смаками, щоб зменшити тягу до солодкого. З часом ваші рецепти, так би мовити, очистяться і ви по-іншому будете реагувати на солодке.