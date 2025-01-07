Дієта Кріштіану Роналду: що їсть зірка футболу, щоб бути здоровим, як бик

Кріштіану Роналду - один із найуспішніших футболістів світу, відомий не лише своїми рекордами, а й неймовірною фізичною формою. Однак за його спортивними досягненнями стоїть суворий режим тренувань і продумане харчування.
Що ж входить до раціону легенди футболу, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Кріштіану харчується шість разів на день - кожні 3-4 години. Такий режим допомагає підтримувати високий рівень енергії протягом дня та прискорює обмін речовин.
Якісний білок
Футболіст регулярно вживає багаті на білок продукти, які сприяють відновленню м’язів після тренувань. Основу його раціону складають:
Складні вуглеводи
Для забезпечення енергії Кріштіану віддає перевагу повільним вуглеводам, таким як:
Овочі та фрукти
У раціоні спортсмена багато свіжих овочів і фруктів. Він надає перевагу продуктам із високим вмістом клітковини та антиоксидантів, які підтримують загальний стан здоров’я.
Вода - понад усе
Роналду п’є багато води протягом дня і уникає газованих напоїв та алкоголю. Він вважає, що гідратація є ключовим фактором успішного тренування та відновлення.
Здорові жири
Джерела корисних жирів також важливі:
Зірка футболу уникає цукру, смаженої їжі, оброблених продуктів і солодощів. Його дієта повністю виключає фастфуд і газовані напої. За словами футболіста, він хоче бути прикладом для своїх дітей, тому пропагує здорове харчування навіть вдома.
Роналду не лише дотримується суворої дієти, а й поєднує її з регулярними тренуваннями, які включають кардіо, силові вправи та розтяжку. Крім того, спортсмен забезпечує якісний сон, що сприяє відновленню організму.
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В матеріалі використані такі джерела - Guardian, ESPN, Men’s Health, Goal.com, BBC Sport.