Дієта Кріштіану Роналду: що їсть зірка футболу, щоб бути здоровим, як бик
Кріштіану Роналду - один із найуспішніших футболістів світу, відомий не лише своїми рекордами, а й неймовірною фізичною формою. Однак за його спортивними досягненнями стоїть суворий режим тренувань і продумане харчування.
Що ж входить до раціону легенди футболу, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Режим харчування Роналду
Кріштіану харчується шість разів на день - кожні 3-4 години. Такий режим допомагає підтримувати високий рівень енергії протягом дня та прискорює обмін речовин.
Кріштіану Роналду у чудовій формі (фото:instagram.com/cristiano)
Основні принципи дієти
Якісний білок
Футболіст регулярно вживає багаті на білок продукти, які сприяють відновленню м’язів після тренувань. Основу його раціону складають:
- Куряче м’ясо (він називає його "улюбленою стравою")
- Риба, особливо тунець, тріска та морський окунь
- Яєчні білки
Кріштіану робить білковий коктейль (instagram.com/cristiano)
Складні вуглеводи
Для забезпечення енергії Кріштіану віддає перевагу повільним вуглеводам, таким як:
- Коричневий рис
- Цільнозерновий хліб
- Кіноа та овес
Овочі та фрукти
У раціоні спортсмена багато свіжих овочів і фруктів. Він надає перевагу продуктам із високим вмістом клітковини та антиоксидантів, які підтримують загальний стан здоров’я.
Вода - понад усе
Роналду п’є багато води протягом дня і уникає газованих напоїв та алкоголю. Він вважає, що гідратація є ключовим фактором успішного тренування та відновлення.
Здорові жири
Джерела корисних жирів також важливі:
- Авокадо
- Горіхи
- Оливкова олія
Продукти, яких уникає Кріштіану
Зірка футболу уникає цукру, смаженої їжі, оброблених продуктів і солодощів. Його дієта повністю виключає фастфуд і газовані напої. За словами футболіста, він хоче бути прикладом для своїх дітей, тому пропагує здорове харчування навіть вдома.
Роналду 39 років (фото: Getty Images)
Типове меню на день Роналду
- Сніданок: Омлет із яєчних білків, цільнозерновий тост і свіжий фруктовий сік.
- Перекус: Йогурт із горіхами чи фрукти.
- Обід: Куряча грудка з коричневим рисом і овочами.
- Полуденок: Салат із тунцем, авокадо та оливковою олією.
- Вечеря: Запечена риба з кіноа та овочами.
- Пізня вечеря: Протеїновий коктейль або мигдаль.
Що робить дієту Роналду ефективною?
Роналду не лише дотримується суворої дієти, а й поєднує її з регулярними тренуваннями, які включають кардіо, силові вправи та розтяжку. Крім того, спортсмен забезпечує якісний сон, що сприяє відновленню організму.
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В матеріалі використані такі джерела - Guardian, ESPN, Men’s Health, Goal.com, BBC Sport.
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