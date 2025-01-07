Дієта Кріштіану Роналду: що їсть зірка футболу, щоб бути здоровим, як бик

Кріштіану Роналду - один із найуспішніших футболістів світу, відомий не лише своїми рекордами, а й неймовірною фізичною формою. Однак за його спортивними досягненнями стоїть суворий режим тренувань і продумане харчування.

Що ж входить до раціону легенди футболу, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Режим харчування Роналду

Кріштіану харчується шість разів на день - кожні 3-4 години. Такий режим допомагає підтримувати високий рівень енергії протягом дня та прискорює обмін речовин.

Кріштіану Роналду у чудовій формі (фото:instagram.com/cristiano)

Основні принципи дієти

Якісний білок

Футболіст регулярно вживає багаті на білок продукти, які сприяють відновленню м’язів після тренувань. Основу його раціону складають:

Куряче м’ясо (він називає його "улюбленою стравою")

Риба, особливо тунець, тріска та морський окунь

Яєчні білки

Кріштіану робить білковий коктейль (instagram.com/cristiano)

Складні вуглеводи

Для забезпечення енергії Кріштіану віддає перевагу повільним вуглеводам, таким як:

Коричневий рис

Цільнозерновий хліб

Кіноа та овес

Овочі та фрукти

У раціоні спортсмена багато свіжих овочів і фруктів. Він надає перевагу продуктам із високим вмістом клітковини та антиоксидантів, які підтримують загальний стан здоров’я.

Вода - понад усе

Роналду п’є багато води протягом дня і уникає газованих напоїв та алкоголю. Він вважає, що гідратація є ключовим фактором успішного тренування та відновлення.

Здорові жири

Джерела корисних жирів також важливі:

Авокадо

Горіхи

Оливкова олія

Продукти, яких уникає Кріштіану

Зірка футболу уникає цукру, смаженої їжі, оброблених продуктів і солодощів. Його дієта повністю виключає фастфуд і газовані напої. За словами футболіста, він хоче бути прикладом для своїх дітей, тому пропагує здорове харчування навіть вдома.

Роналду 39 років (фото: Getty Images)

Типове меню на день Роналду

Сніданок : Омлет із яєчних білків, цільнозерновий тост і свіжий фруктовий сік.

: Омлет із яєчних білків, цільнозерновий тост і свіжий фруктовий сік. Перекус : Йогурт із горіхами чи фрукти.

: Йогурт із горіхами чи фрукти. Обід : Куряча грудка з коричневим рисом і овочами.

: Куряча грудка з коричневим рисом і овочами. Полуденок : Салат із тунцем, авокадо та оливковою олією.

: Салат із тунцем, авокадо та оливковою олією. Вечеря : Запечена риба з кіноа та овочами.

: Запечена риба з кіноа та овочами. Пізня вечеря: Протеїновий коктейль або мигдаль.

Що робить дієту Роналду ефективною?

Роналду не лише дотримується суворої дієти, а й поєднує її з регулярними тренуваннями, які включають кардіо, силові вправи та розтяжку. Крім того, спортсмен забезпечує якісний сон, що сприяє відновленню організму.