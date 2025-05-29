Дієта, яка допоможе скинути 10 кг за три місяці без відмови від вуглеводів

Схуднення - це зазвичай це означає виснажливі тренування та суворі дієти, які змушують відмовлятися від улюблених страв. Однак, існує підхід, який дозволяє скинути вагу, не жертвуючи вуглеводами та почуттям ситості.

Яка саме дієта допоможе вам стабільно втрачати вагу, пояснює РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Nutrients.

Яке харчування допоможе скинути 10 кг за три місяці

Дієтологи стверджують, що ви можете реально скинути до 10 кілограмів за три місяці, дотримуючись певних простих правил, що не передбачають відмови від таких продуктів, як хліб, рис чи макарони. Ключ до успіху полягає у зміні джерела цих вуглеводів.

Замість того, щоб повністю виключати вуглеводи, зосередьтеся на заміні рафінованих вуглеводів на цільнозернові. Це означає:

Цільнозерновий хліб та макарони

Перейдіть з білого хліба на цільнозерновий, а звичайні макарони замініть на цільнозернові аналоги.

Коричневий рис

Замість білого рису оберіть коричневий.

Вівсянка

Регулярно включайте вівсянку у свій раціон.

Кіноа та інші крупи

Експериментуйте з кіноа, гречкою та іншими корисними крупами.

Цільнозернові продукти містять більше клітковини, яка не лише покращує травлення, але й забезпечує тривале відчуття ситості. Це допомагає уникнути перекусів між основними прийомами їжі, що є ключовим для контролю ваги.

Зменшення порцій і контроль цукру

Хоча вуглеводи залишаються у вашому раціоні, їхні порції все ж таки потрібно контролювати.

Розмір порції

Зменшіть звичні порції вуглеводів приблизно на 15-20%. Це може здатися невеликим кроком, але сукупний ефект за три місяці буде значним.

Обмеження доданого цукру

Прагніть повністю виключити або значно зменшити споживання доданого цукру. Він міститься не лише в солодощах, а й у багатьох оброблених продуктах, соусах, напоях. Цукор є джерелом "порожніх" калорій, які швидко засвоюються, не дають ситості та сприяють набору ваги.

Білок - ваш помічник у схудненні

Незмінним компонентом ефективної дієти є білок. Він відіграє ключову роль у підтримці м'язової маси під час схуднення, а також забезпечує тривалу ситість.

Включайте білок у кожен прийом їжі

Це може бути нежирне м'ясо (курка, індичка), риба, яйця, бобові (сочевиця, квасоля, нут), молочні продукти з низьким вмістом жиру, тофу.

Перекуси з білком

Обирайте білкові перекуси, такі як грецький йогурт, жменя горіхів (у помірній кількості) або варене яйце, щоб уникнути різких стрибків голоду.

До речі, при такому харчуванні не потрібно виснажувати себе в спортзалі. Навіть щоденні піші прогулянки (наприклад, 30-45 хвилин швидким кроком) або легкі домашні вправи можуть значно прискорити процес схуднення та покращити самопочуття. Це може бути їзда на велосипеді, плавання або будь-яка інша активність, яка вам подобається.