Дієта чи фізичні вправи: що найбільше впливає на втрату ваги

трата ваги по суті зводиться до створення дефіциту калорій. Хоча фізичні вправи допомагають спалювати калорії та покращувати загальний стан здоров’я. Однак, буває важко відмовитися від шкідливої їжі після виснажливого тренування.

Зміни в дієті безпосередньо контролюють споживання калорій, полегшуючи створення постійного дефіциту.

Дослідження показали, що дієта значно більше сприяє втраті ваги, ніж фізичні вправи. Тоді як спорт є ключовим для підтримки втрати ваги та загальної фізичної форми.

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