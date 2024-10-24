Дієта чи фізичні вправи: що найбільше впливає на втрату ваги

Багато людей цікавиться питанням про те, що є головним фактором для схуднення: дієта чи фізичні навантаження. Один з них є ключовим у скиненні зайвої ваги.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That !

Що більше впливає на втрату ваги

Твердий баланс між здоровою дієтою та регулярними фізичними вправами є важливим, коли ви намагаєтеся схуднути.

За словами фахівця зі спортивної дієтології Емі Гудсон, в трата ваги по суті зводиться до створення дефіциту калорій. Хоча фізичні вправи допомагають спалювати калорії та покращувати загальний стан здоров’я. Однак, буває важко відмовитися від шкідливої їжі після виснажливого тренування.

Зміни в дієті безпосередньо контролюють споживання калорій, полегшуючи створення постійного дефіциту.

Дослідження показали, що дієта значно більше сприяє втраті ваги, ніж фізичні вправи. Тоді як спорт є ключовим для підтримки втрати ваги та загальної фізичної форми.

Багато людей вважають, що вправи можуть призвести до втрати ваги, але вони забуваються про кількість споживаних калорій.

Поширені міфи

Ви можете досягти втрати жиру за допомогою спеціальних вправ

Це поширений міф, адже насправді втрата жиру відбувається по всьому тілу і не може бути зосереджена лише на одній конкретній частині.

Поки ви тренуєтесь, то можете їсти все, що забажаєте

На жаль, втрата ваги передбачає виключення певних продуктів зі звичайного раціону, особливо тих, що містять цукор. Важливо тренуватися, але ви повинні пам’ятати про те, що і скільки ви їсте.

Люди можуть вірити, що, поки вони займаються спортом, то можуть їсти все, що їм заманеться, що може завадити прогресу в схудненні.

Як знайти баланс між дієтою та фізичними вправами

Щоб досягти успішної втрати ваги, варто зосередитися на змінах дієти, які допоможуть створити дефіцит калорій. Це включає практику контролю над порціями, вживання поживної їжі та обмеження кількості оброблених продуктів і доданого цукру.

Фізична активність все одно повинна бути включена, оскільки вона допомагає підтримувати м’язову масу, прискорює метаболізм і підтримує тривале збереження ваги.