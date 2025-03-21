Дієта на 2500 калорій, яка допоможе схуднути та знизить ризик раку

Яка дієта дозволить схуднути та захиститися від раку?

Західні дієти, як відомо, мають низький вміст клітковини та переповнені ультраобробленими продуктами, насиченими жирами та доданим цукром. Їх пов’язують зі стрімким зростанням рівня ожиріння, діабету та серцевих захворювань, і вони сіють хаос у наших делікатних мікробіомах кишечника.

А ось корінні жителі сільських районів Папуа-Нової Гвінеї переважно їдять рослинну їжу, багату клітковиною, але з низьким вмістом цукру та калорій.

Попередні дослідження показали, що населення може похвалитися більш різноманітним кишковим мікробіомом, ніж їхні західні однолітки, а також в них нижчий рівень хронічних захворювань.

Надихнувшись цими відкриттями, професор екології Йенс Уолтер і його колеги розробили дієту для відновлення непромислових мікробіомів (NiMe) для повторення моделей харчування сільського населення Папуа-Нової Гвінеї.

"Ми розробили дієту, яка імітує традиційні, неіндустріалізовані харчові звички та сумісна з нашим розумінням взаємодії дієти та мікробіому", - сказав Уолтер.

Що можна їсти на дієті?

Дієта NiMe, яка в основному заснована на рослинних продуктах, наповнена фруктами, овочами та бобовими, лише з однією невеликою порцією курки, лосося або свинини щодня.

Вона виключає молочні продукти, яловичину та пшеницю - продукти, які не є частиною традиційної дієти в Папуа-Новій Гвінеї.

Щоб перевірити ефективність дієти, дослідники залучили 30 здорових канадців і змусили їх дотримуватися режиму протягом трьох тижнів. Харчування включало пшоняну кашу на сніданок, салат з кіноа табуле з овочами на обід і лосось з брюссельською капустою та солодкою картоплею на вечерю. Серед перекусів були - мигдаль, курага та мандарини.

Зазначимо, що план харчування на 2500 калорій забезпечував приголомшливі 45 грамів харчових волокон на день - це значно більше 25-30 грамів, рекомендованих для дорослих американців, і набагато більше, ніж 15 грамів, які американці отримують в середньому на день.

Уже через три тижні дослідники побачили чудові результати. Дієта NiMe також призвела до зниження рівня "поганого" холестерину в учасників на 17%, зниження рівня цукру в крові майже на 7% і зниження С-реактивного білка на 14%, маркера запалення та серцевих захворювань. І хоча учасники не споживали менше калорій, вони все одно відчули деяку корисну втрату ваги.

Вас може зацікавити