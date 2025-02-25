Без дієт і з пастою: як Анна Різатдінова тримає себе в ідеальній формі

Художня гімнастка зізналася, що не дотримується суворих дієт, попри багаторічний досвід у професійному спорті.

Вона розповіла, як зараз будує свій раціон, щоб залишатися у формі та водночас не відмовляти собі в улюблених продуктах.

"Дієт в мене немає взагалі. Скажу більше: я противник дієт. Через те, що довгий проміжок часу моє життя було в доволі жорстких спортивних рамках, то зараз я намагаюся харчуватися так, як треба", - говорить Анна. Анна Різатдінова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Знаменитість також зазначила, що працювала з нутриціологом, однак є речі, від яких їй важко відмовитися.

"Я працювала з нутриціологом, але все ж таки не можу відмовитися повністю від солодкого, бо я його люблю. Звісно, при цьому треба аналізувати, коли його їсти та скільки, але повністю відмовитися я не можу", - зізналася Різатдінова.

Крім того, вона не уявляє свого раціону без італійської кухні, зокрема пасти. Анна Різатдінова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

"А ще макарони. Я обожнюю італійську кухню, і я не буду від неї відмовлятися. Звісно, ввечері я вже не буду їсти пасту, але в обід, наприклад, можу собі це дозволити", - каже спортсменка.

Також Анна розповіла, як їй вдається розслаблятися після насичених тренувань і важких днів. Анна Різатдінова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Вона поділилася, що її улюбленим способом відновлення є ванна з морською сіллю та пінкою, яка допомагає зняти напругу. Однак найкращим релаксом для неї є сон.

"Сон для мене - це взагалі все, і якщо відчуваю, що я на нулі, і батарейка сіла, то саме уві сні і вдається мені відновитися", - зазначила зірка.