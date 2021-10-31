В "Дие" упростили получение COVID-сертификата: как это сделать

В приложении "Дия" упростили получение COVID-сертификата. Теперь не нужно подписывать запрос с помощью технологии фото ID, а на портале - электронным ключом.

Об этом заявил глава Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале .

Чтобы у вас все получилось, необходимо обновить свое мобильное приложение.

Необходимо зайти в приложение или на портал "Дия" и нажать "Получить сертификат". После этого появится COVID-сертификат, если вы делали прививку.

Напомним, под Киевом полиция устроила "облаву" из-за COVID-сертификатов в автобусе, который ехал из Полтавы в столицу. Правоохранители остановили транспорт фактически "среди поля", но проверить документы у пассажиров им не удалось.

Люди начали возмущаться, что их могут проверять только перед отправкой автобуса.

Мы также писали о том, что Reuters и CNN рассказали, как в Украине процветает черный рынок фейковых COVID-сертификатов. К примеру, в приемной врача в Хмельницкой области обнаружили пачку наличных на сумму 12 тысяч долларов.

Медик за деньги вносил в электронные медицинские карты недостоверные сведения о COVID-вакцинации. И таких случаев в Украине много.