Діє як снодійне. З'їжте шматочок цього фрукта перед сном

Ананас - це не просто смачний фрукт, а й природне джерело мелатоніну гормону, що регулює цикли сну й бадьорості. Всього один шматочок цього соковитого фрукту за годину-півтора перед сном допоможе сприяти глибшому і якіснішому відпочинку.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Mirror.

Чому ананас діє як снодійне

Фрукт відомий своїми антиоксидантними та протизапальними властивостями, а також може підвищити рівень мелатоніну в організмі до 240%, допомагаючи регулювати циркадні ритми та сприяти спокійному сну.

Мелатонін - це гормон, який природним чином виробляється мозком, коли стемніє, і він відіграє вирішальну роль у синхронізації нашого внутрішнього годинника або циклу сну та неспання.

Дослідження, проведене тайськими університетами, показало, що з 15 проаналізованих тропічних фруктів ананас містить одну з найвищих концентрацій мелатоніну (68 092 нг/г сухої ваги). У поєднанні з вмістом серотоніну та триптофану - сполук, які впливають на настрій і відпочинок - ананас стає природною зброєю проти безсоння.

Інші продукти, які сприяють сну

Хоча ананас є чудовим вибором для природного підвищення рівня мелатоніну, це не єдиний варіант.

Такі продукти, як яйця та риба, містять цей гормон. Також варто вживати волоські горіхи, деякі види грибів, цільні зерна, бобові.

Ці продукти не тільки покращують сон, але й забезпечують необхідні поживні речовини для загального здоров’я.

Ананас - це більше, ніж просто ласощі перед сном. Наповнений вітаміном С, марганцем і бромелайном, цей тропічний фрукт зміцнює імунну систему і діє як антиоксидант, захищаючи клітини від окисного стресу. Бромелайн також має протизапальні та загоювальні властивості, сприяючи відновленню тканин і зменшуючи біль після травм.