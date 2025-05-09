"Дибілізм і пропаганда". Українська ТБ-зірка шокувала заявою про протези і викликала хвилю гніву

Зі слів блогерки, нічого нормального в тому, що у 13-му сезоні шоу “Холостяк” дівчата боролися за серце ветерана Олександра “Терена” Будька, немає - мовляв, він втратив обидві ноги на фронті, а це не те, що варто показувати на екрані.

Дісталося й українському Playboy: Осипова розкритикувала обкладинку з військовою Анастасією “Фенікс” Савкою, яка також втратила кінцівку через війну. Яна Осипова осоромилася заявою про людей з протезами (скріншот)

Усе це вона назвала “пропагандою протезів” і повною нісенітницею.

"Мене дуже сильно тригерить, коли пропагують протези і показують, що нормально бути без руки й ноги. Ці Playboy, які викладають українських дівчат без ніг. Цей холостяк, який прийшов, за нього бореться 25 жінок, а він без ніг. Я не знаю, ви вважаєте це нормальним? Як на мене, це повний д*білізм і неправильні моменти, які прищеплюються нашим дітям. Як іноді задумаюсь, а що далі буде з нашим суспільством?", - висловилася інфлюенсерка.

Реакція юзерів

Після слів Осипової у мережі вибухнула справжня буря обурення. Користувачі не стримують емоцій.

А мене тригерять люди без мізків. Ну як таких можна показувати людям? Як їх взагалі можна пропагувати ще й в ефір пускати?

Я не розумію, як в голові людини може народитися така думка

Всяке було, але такого я ще не чула

“Пропагандируют”... ну так, бл*ха, самі собі руки-ноги відрізають і пропагандують

Де вони такі ко*чені беруться

Терен відреагував

Ветеран війни зізнався, що у нього вже опускаються руки - сил терпіти інфлюенсерів, які нав’язують суспільству подібні “цінності”, просто не лишилося.

“Я перепрошую, але більше немає нервів боротися. Ще один блогер, який несе “цінності” @superhumans.center. Ви “щитаєте ето нормально?", - обурився головний герой “Холостяка-13”. Терен відреагував на заяви Осипової (скріншот)

Блогерка відповіла

Зірка “Супермами” намагалася виправдатися за свої слова, звинувативши українські ЗМІ в тому, що вони використовують людей з протезами для підвищення своїх рейтингів.

“Тригерять мене не військові. Там не було жодного слова про військових і не люди з протезами. Тригерить мене ситуація, як медіа використовують це заради рейтингів. Я вважаю, що це ставлення не є нормальним, бо ці люди заслуговують на дещо інше, ніж розважальний контент. До них потрібно ставитися серйозно”, - завила вона. Яна Осипова осоромилася заявою про людей з протезами (скріншот)