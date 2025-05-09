"Дибілізм і пропаганда". Українська ТБ-зірка шокувала заявою про протези і викликала хвилю гніву

Зірка проєктів “Супермама” та “Звана вечеря” Яна Осипова розлютила мережу своєю заявою про те, що її дратує зростаюча присутність людей з протезами в медіапросторі. Ветеран війни Олександр “Терен” відреагував.
Деталі скандалу дізнайтеся у матеріалі на РБК-Україна (проект Styler).
Зі слів блогерки, нічого нормального в тому, що у 13-му сезоні шоу “Холостяк” дівчата боролися за серце ветерана Олександра “Терена” Будька, немає - мовляв, він втратив обидві ноги на фронті, а це не те, що варто показувати на екрані.
Дісталося й українському Playboy: Осипова розкритикувала обкладинку з військовою Анастасією “Фенікс” Савкою, яка також втратила кінцівку через війну.
Усе це вона назвала “пропагандою протезів” і повною нісенітницею.
"Мене дуже сильно тригерить, коли пропагують протези і показують, що нормально бути без руки й ноги. Ці Playboy, які викладають українських дівчат без ніг. Цей холостяк, який прийшов, за нього бореться 25 жінок, а він без ніг. Я не знаю, ви вважаєте це нормальним? Як на мене, це повний д*білізм і неправильні моменти, які прищеплюються нашим дітям. Як іноді задумаюсь, а що далі буде з нашим суспільством?", - висловилася інфлюенсерка.
Після слів Осипової у мережі вибухнула справжня буря обурення. Користувачі не стримують емоцій.
Ветеран війни зізнався, що у нього вже опускаються руки - сил терпіти інфлюенсерів, які нав’язують суспільству подібні “цінності”, просто не лишилося.
“Я перепрошую, але більше немає нервів боротися. Ще один блогер, який несе “цінності” @superhumans.center. Ви “щитаєте ето нормально?", - обурився головний герой “Холостяка-13”.
Зірка “Супермами” намагалася виправдатися за свої слова, звинувативши українські ЗМІ в тому, що вони використовують людей з протезами для підвищення своїх рейтингів.
“Тригерять мене не військові. Там не було жодного слова про військових і не люди з протезами. Тригерить мене ситуація, як медіа використовують це заради рейтингів. Я вважаю, що це ставлення не є нормальним, бо ці люди заслуговують на дещо інше, ніж розважальний контент. До них потрібно ставитися серйозно”, - завила вона.
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При написанні матеріалі використовувалися наступні джерела: Instagram Яни Осипової, Олександра Терена.