Дезінфікує, пом'якшує та видаляє мильні сліди: всі способи використання оцту при пранні

Якщо звичайний пральний порошок не може впоратися з очищенням вашого одягу, на допомогу може прийти білий оцет. Ця безбарвна рідина, яку часто використовують в приготуванні їжі, має чудові властивості як очисник.

Про те, як можна використати оцет при пранні, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Martha Stewart .

Як використовувати оцет при пранні

Використовувати оцет у пранні дуже просто. Його можна додати його в дозатор кондиціонера для білизни у пральній машині або залити під час полоскання.

При додаванні оцту наприкінці циклу, радять вручну зупиніть машину безпосередньо перед останнім полосканням і, зливши воду, додати 0,5 склянки розведеного білого оцту до одягу в барабані.

Після цього необхідно запустити цикл, щоб білизна прополоскалася і прання закінчилося, як зазвичай.

Використання оцту для прання рекомендують обмежити до одного разу на два тижні. Не варто прати одяг кислою рідиною при кожному пранні, засіб слід використовувати за потребою. Адже використання занадто великої кількості оцту з часом негативно позначається на делікатних тканинах.

Видалити стійкі плями

Оцет - чудове рішення для виведення різноманітних плям. Цей засіб може впоратися зі стійкими плямами - особливо на білих тканинах - якщо додати його безпосередньо у барабан пральної машини з білизною або використати як частину розчину для попереднього замочування.

Оцет особливо корисний для видалення плям на масляній основі, але також може впоратися з іржею, плямами від кави та трави.

Видалити плісняву

Пліснява та цвіль можуть утворюватися на мокрому одязі та рушниках, якщо їх залишити в пралці або в кошику для брудних речей. На щастя, оцет може допомогти з цим.

Оскільки білий оцет - це кислий розчин, його дезодораційні та очисні властивості також часто працюють на цвілі. В цьому випадку найкраще використовувати оцет як частину попередньої обробки, щоб ретельно почистити проблемні ділянки.

Усунути неприємний запах

Оцет також допомагає нейтралізувати неприємні запахи на одязі, особливо якщо запах викликаний потом. Для цього радять застосувати швидке полоскання або замочування в оцті.

Пом'якшити одяг

Якщо ваш одяг часто здається жорстким після прання, додавання оцту до білизни може допомогти. Оцет пом'якшує одяг, розщеплюючи надлишок мийного засобу, який робить волокна жорсткими.

Коли не варто використовувати оцет

Попри численні переваги використання оцту при пранні, в деяких випадках не варто застосовувати цей засіб для чищення.

З відбілювачем

Уникайте змішування оцту з відбілювачем, наприклад, рідким хлором, оскільки ця суміш дуже токсична - її не можна вдихати.

До того ж змішувати ці два засоби для чищення не варто ще й тому, що вони обидва містять кислотні властивості, спрямовані на відбілювання - дії одного з них цілком достатньо.

На еластичному одязі

Не кожна тканина може витримати ополіскування оцтом. Еластичний або спортивний одяг може швидше зноситися, оскільки кислота руйнує цей матеріал.

На цих типах одягу використовувати оцет слід тільки в разі крайньої потреби. Якщо оцет все ж потрібно використати для ароматизації та освітлення, обов'язково розбавте рідину.