Дезинфекция подушек и матрасов: как это сделать быстро и без особых затрат

Чистота в доме – залог хорошего самочувствия и здоровья для человека. Полы и поверхности очистить и дезинфицировать нетрудно, а вот с вещами ежедневного применения, которые впитывают в себя пыль и грязь – намного сложнее.

Самой большой проблемой становится очищение от пыли и грязи матрасы и подушки. Как дезинфицировать спальные места быстро, эффективно и без особых затрат – рассказали на портале Health Info.

В постели человек проводит почти половину своего времени и это зона отдыха, который имеет очень большое значение для здоровья человека. Матрасы и подушки в некоторой степени защищают постельные принадлежности – наволочки, простыни и пододеяльники. Но замена белья не спасает от накопления пыли и грязи в матрасах и подушках.

Как быстро и легко очистить матрас

Специалисты рекомендуют не заправлять постель сразу после того, как вы проснулись и встали. Все микроорганизмы в таких случаях остаются в кровати, заблокированные одеялом и покрывалом. Дайте кровати немного проветриться, желательно, чтобы в это время на нее падал солнечный свет или поступал свежий воздух из открытых окон.

Есть и другой способ очистки матрасов, с помощью специальной смеси. Ее нужно через сито нанести на матрас и оставить на два часа, а после – пройтись по матрасу пылесосом и удалить все остатки чистящего средства.

Состав:

пищевая сода – 2 ст. ложки (20 г)

эфирное масло тимьяна – 2 капли

эфирное масло чайного дерева – 2 капли

эфирное масло лаванды – 2 капли

Все ингредиенты нужно смешать. После процедуры очистки матрас будет выглядеть как новый, а запах обеспечит полноценный и комфортный сон.

Как продезинфицировать подушки

Большинство подушек можно стирать в стиральных машинах. Однако не стоит использовать обычные средства для стирки. Для дезинфекции и получения максимального результата стоит использовать обычный уксус и пищевую соду.

Состав:

Пищевая сода – 50 г (полстакана)

Белый уксус – 1 столовая ложка (10 мл)

Подушки загрузить в машинку и добавить домашнюю смесь для стирки. Стирку можно запустить дважды. Сушить подушки рекомендуется на солнце, чтобы из них полностью ушла лишняя влага и микроорганизмы.

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