Как действовать при первых признаках ОРВИ и COVID-19: четкая схема для украинцев

При появлении первых признаков ОРВИ необходимо следовать простой схеме действий и выяснить, может ли это быть COVID-19.

Что нужно сделать украинцу в первую очередь и как правильно себя вести при подозрении на коронавирус – читайте в материале Styler.

Если у вас появились симптомы COVID-19, такие, как: лихорадка, кашель, отдышка, затрудненное дыхание, то вы должны сразу позвонить своему врачу, с которым у вас есть декларация.

При необходимости врач направит к вам мобильную бригаду для тестирования на COVID-19. Вам не нужно самостоятельно искать, где сделать тест, и вы не идете в лабораторию самостоятельно. По вызову врача к вам домой обязана приехать мобильная бригада. Она берет у вас образцы для тестирования и отправляет их в лабораторию.

Если у вас нет своего врача или ваш врач отказал вам в вызове мобильной бригады, а у вас есть опасные симптомы, то необходимо позвонить на региональную "горячую линию" по вопросам COVID-19. Бригаду в таком случае вызовет диспетчер. Номер "горячей линии" можно найти на сайте Национальной службы здоровья Украины или на сайте covid-19.gov.ua.

Результаты тестирования из лаборатории сообщат вашему врачу. Если диагноз подтвердится, то врач даст вам назначение по поводу самоизоляции и лечения в домашних условиях, если течение болезни легкое. Или порекомендует вам обратиться в больницу, если состояние тяжелое. Лица, которые контактировали с больным, также должны пройти тестирование на COVID-19.

Какие симптомы считаются легкими при COVID-19:

Повышение температуры тела до 38 градусов и это можно контролировать с помощью жаропонижающих препаратов.

Насморк.

Отсутствие изменений психического состояния (нарушение сознания, вялости)

Сухой кашель без признаков дыхательной недостаточности (затрудненного дыхания, увеличения частоты дыхательных движений, кровохарканье)

Отсутствие желудочно-кишечных проявлений (тошноты, рвоты, диареи)

Симптомы тяжелого течения COVID-19:

Признаки пневмонии или дыхательной недостаточности, подтверждение пневмонии.

Острый респираторный дистресс-синдром

Сепсис или шок (подтвержденные клинико-лабораторным путем)

Органная или системная недостаточность

Группы риска: сахарный диабет, хроническая патология дыхательной и сердечно-сосудистой систем, почечная недостаточность, аутоиммунные заболевания, тяжелые аллергические заболевания, онкологические заболевания.

У пациента температура выше 38 градусов, и она не поддается коррекции.

Если у вас критическое состояние (затрудненное дыхание, высокая температура), то звоните 103. Если по решению мобильной бригады экстренной помощи вам не нужна госпитализация, то вам предоставят медицинскую помощь на месте и рекомендации по поводу самоизоляции. Также бригада ЭМП направит к вам мобильную бригаду для сбора образцов на тест.

Если вас госпитализируют, тестирование и все необходимое лечение вы получите в медицинском учреждении. Все услуги по лечению коронавирусной болезни в больнице и необходимые лекарства для пациентов бесплатные.

Напомним, ранее мы писали о правилах поведения и защиты для украинцев, у которых в доме есть больной с COVID-19.