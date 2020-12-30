Что действительно защищает от COVID-19 и как не навредить: Ляшко развенчал популярные мифы

Виктор Ляшко, главный санитарный врач Украины, развенчал популярные домыслы о способах лечения коронавирусной болезни антибиотиками или витаминами, и высказался о других методах профилактики.

Также заместитель главы Минздрава Украины рассказал в эфире программы "Детали дня" объяснил, почему маски в период эпидемии COVID-19 нужно носить всем без исключения.

Антибиотики против COVID-19

Медик отметил, что коронавирус является вирусной инфекцией, а антибиотики против вирусных инфекций не действуют - только на бактерии

"Поэтому когда мы говорим о лечении антибиотиками коронавирусной болезни - это исключительно по назначению врача, когда присоединяется бактериальная инфекция и есть четкие показания для применения антибиотиков", - сказал Ляшко.

Замминистра также подчеркнул, что антибиотики - не конфетка.

"Их нельзя употреблять просто так, потому что формируется антибиотикорезистентность", - обратил он внимание.

Чеснок и лук защищают от коронавируса

Ляшко поддержал такой способ защиты от вируса - как в контексте наличия витаминов в этих овощах, так и с учетом побочного эффекта - специфического запаха, который помогает держать дистанцию от других людей во время пандемии.

"Во-первых, это относится к овощам, которые мы рекомендуем употреблять - там есть полезные витамины и микроэлементы. И, во-вторых, чеснок помогает нам защититься от инфицирования, поскольку, когда человек съест пару зубчиков чеснока, то к нему близко не подходят по дистанции, как минимум метр - полтора, потому что есть неприятный запах. Поэтому от человека уходят, а это не позволяет капелькам с возбудителем долететь до слизистых оболочек. Поэтому исключительно такой эффект есть в профилактике, когда мы употребляем чеснок", - отметил главный государственный санитарный врач.

Все ли санитайзеры убивают COVID-19

Ляшко призвал внимательно изучить состав того или иного зарегистрированного дезинфицирующего средства, который прописан на этикетках продукта.

"Наиболее распространенным средством, который уничтожает именно коронавирус, является раствор спирта, который 70%-ный, и уничтожается вирус на поверхности, на руках, и (он) является безопасным для человека", - рассказал он.

Маски нужны всем или только больным

"Маски сегодня должны носить все вне зависимости от того, если или нет симптомов (заражения)", - заявил Ляшко.

Заместитель главы Минздрава отметил, что во время пандемии COVID-19 абсолютно все граждане рассматриваются как потенциальные носители вируса.

"Зачем мы носим маски? Возьмите свечку, зажгите, отодвиньте на вытянутую руку, задуйте ее без маски, и оденьте маску и попробуйте ее задуть уже в маске - у вас это не выйдет. Это показывает расстояние, на которое мы можем распространять капли, которые мы выделяем из организма, и которые потенциально содержат возбудитель Когда мы в маске, то мы не можем дальше, чем на вытянутую руку, выкашлять или вычихать слизь с потенциальным возбудителем", - объяснил Ляшко.

Видео: Ляшко развенчал мифы о лечении коронавируса антибиотиками и чесноком

Напомним, недавно врач-пульмонолог развенчала главные мифы о коронавирусе и объяснила, чего на самом деле стоит опасаться.

Ранее сообщалось, что украинский врач сделал важное заявление о скором окончании пандемии COVID-19.