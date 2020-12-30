Что действительно защищает от COVID-19 и как не навредить: Ляшко развенчал популярные мифы

Виктор Ляшко, главный санитарный врач Украины, развенчал популярные домыслы о способах лечения коронавирусной болезни антибиотиками или витаминами, и высказался о других методах профилактики.
Также заместитель главы Минздрава Украины рассказал в эфире программы "Детали дня" объяснил, почему маски в период эпидемии COVID-19 нужно носить всем без исключения.
Медик отметил, что коронавирус является вирусной инфекцией, а антибиотики против вирусных инфекций не действуют - только на бактерии
"Поэтому когда мы говорим о лечении антибиотиками коронавирусной болезни - это исключительно по назначению врача, когда присоединяется бактериальная инфекция и есть четкие показания для применения антибиотиков", - сказал Ляшко.
Замминистра также подчеркнул, что антибиотики - не конфетка.
"Их нельзя употреблять просто так, потому что формируется антибиотикорезистентность", - обратил он внимание.
Ляшко поддержал такой способ защиты от вируса - как в контексте наличия витаминов в этих овощах, так и с учетом побочного эффекта - специфического запаха, который помогает держать дистанцию от других людей во время пандемии.
"Во-первых, это относится к овощам, которые мы рекомендуем употреблять - там есть полезные витамины и микроэлементы. И, во-вторых, чеснок помогает нам защититься от инфицирования, поскольку, когда человек съест пару зубчиков чеснока, то к нему близко не подходят по дистанции, как минимум метр - полтора, потому что есть неприятный запах. Поэтому от человека уходят, а это не позволяет капелькам с возбудителем долететь до слизистых оболочек. Поэтому исключительно такой эффект есть в профилактике, когда мы употребляем чеснок", - отметил главный государственный санитарный врач.
Ляшко призвал внимательно изучить состав того или иного зарегистрированного дезинфицирующего средства, который прописан на этикетках продукта.
"Наиболее распространенным средством, который уничтожает именно коронавирус, является раствор спирта, который 70%-ный, и уничтожается вирус на поверхности, на руках, и (он) является безопасным для человека", - рассказал он.
"Маски сегодня должны носить все вне зависимости от того, если или нет симптомов (заражения)", - заявил Ляшко.
Заместитель главы Минздрава отметил, что во время пандемии COVID-19 абсолютно все граждане рассматриваются как потенциальные носители вируса.
"Зачем мы носим маски? Возьмите свечку, зажгите, отодвиньте на вытянутую руку, задуйте ее без маски, и оденьте маску и попробуйте ее задуть уже в маске - у вас это не выйдет. Это показывает расстояние, на которое мы можем распространять капли, которые мы выделяем из организма, и которые потенциально содержат возбудитель Когда мы в маске, то мы не можем дальше, чем на вытянутую руку, выкашлять или вычихать слизь с потенциальным возбудителем", - объяснил Ляшко.
Видео: Ляшко развенчал мифы о лечении коронавируса антибиотиками и чесноком
Напомним, недавно врач-пульмонолог развенчала главные мифы о коронавирусе и объяснила, чего на самом деле стоит опасаться.
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