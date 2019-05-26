Действительно притягательный мужчина: Лобода шокировала признанием

Лобода опубликовала неоднозначный пост
Светлана Лобода, известная скандальными выходками, шокировала сеть неожиданным признанием. Она намекнула о своих чувствах к Линдеманну, опубликовав неоднозначную запись в социальной сети Instagram.
На видео Лобода держит во рту пустышку, а видеоряд сопровождается музыкой Rammstein. К слову, на пустышке также изображен логотип этой группы.
Подписчики посчитали, что Светлана Лобода тем самым утвердила, что между ней и фронтменом метал-группы Rammstein есть особая связь и теплые чувства:
Ранее Лободу заметили с таинственным незнакомцем.
Напомним, что Лободу разнесли за безвкусицу. К тому же, костюм был великоват.
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