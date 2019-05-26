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Действительно притягательный мужчина: Лобода шокировала признанием

STYLERПерсоны    26.05.2019 - 14:03
Действительно притягательный мужчина: Лобода шокировала признанием
Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Лобода опубликовала неоднозначный пост

Светлана Лобода, известная скандальными выходками, шокировала сеть неожиданным признанием. Она намекнула о своих чувствах к Линдеманну, опубликовав неоднозначную запись в социальной сети Instagram.

На видео Лобода держит во рту пустышку, а видеоряд сопровождается музыкой Rammstein. К слову, на пустышке также изображен логотип этой группы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Подписчики посчитали, что Светлана Лобода тем самым утвердила, что между ней и фронтменом метал-группы Rammstein есть особая связь и теплые чувства:

  • Свете, наверное, как женщине хочется закричать на весь мир о своём мужчине.
  • Намек поняли.
  • Кумир моего детства создал союз с женщиной, песни которой я обожаю. Это лучшее, что могло произойти.
  • Настя с Потапом соединились. Ждём и от вас. 
  • А мне кажется, он слишком стар для нее. Извиняюсь, но это мое мнение.
  • Тилль действительно притягательный мужчина.

Ранее Лободу заметили с таинственным незнакомцем.

Напомним, что Лободу разнесли за безвкусицу. К тому же, костюм был великоват.

Мы также писали, что Лобода заинтриговала загадочным посланием.

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