Действие нового препарата: в ПЦУ объяснили поведение Филарета

Патриарх Филарет принимал новый препарат и это могло повлиять на его самочувствие и поведение. Такое мнение высказал пресс-секретарь Киевской митрополии архиепископ Евстратий Зоря в комментарии для "Укринформ".

Он отметил, что осенью 2018 года, накануне Объединительного собора патриарх Филарет начал принимать препараты по рекомендации врачей и именно после этого он начал резко терять трудоспособность.

"Октябрь-ноябрь-декабрь очень важно было сохранить единство Киевского патриархата. Мощные силы работали на разрушение этого единства. Эти силы направляли свои усилия и против патриарха Филарета как предстоятеля", - рассказал Евстратий Зоря и добавил, что у Филарета значительно ухудшилось состояние за очень короткий промежуток времени. Он попытался выяснить, что происходит и узнал, что Филарет принимает какой-то препарат по настоянию врачей.

"На Покров в прошлом году патриарх вместе с митрополитом Макарием служили на Софиевской площади молебен. Там он говорил проповедь, есть видеозапись, заметно, что патриарх хорошо себя чувствует. Буквально меньше чем через пару недель здесь, в Укринформе, проходит пресс-конференция. Это совершенно другое состояние. Такое впечатление, что он постарел на десять лет, он с трудом говорил, плохо выглядел. Насколько я понял, это было связано с рекомендацией принимать определенные медицинские препараты...", - отметил Евстратий Зоря.

Он объяснил, что после того, как патриарх Филарет отказался от этого препарата, его состояние здоровья пришло в норму.

"Ситуация была странная, потому что ему порекомендовали принимать определенные препараты, и он резко начал терять трудоспособность: хуже говорить, хуже двигаться. И все это происходит в такой критический момент. Мы начали искать причину, и единственный наш вывод: действие нового препарата. Как только он перестал его принимать, он за неделю пришел в нормальную форму", - сообщил владыка Евстратий.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Филарет дал интервью российским пропагандистам.

А также рассказывали о том, что Филарет сравнил себя с Иисусом Христом.