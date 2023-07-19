Деякі українці можуть отримати по 6600 грн. Як подати заявку

Куди звертатись за допомогою

Для отримання допомоги потрібно мати на руках акт чи офіційний документ, який підтверджує, що житло людини постраждало від наслідків підриву ГЕС. Благодійна організація виплачує по 6 660 грн кожній зареєстрованій особі.

Спершу потрібно звернутися за консультацією на гарячу лінію.

Номери телефонів гарячої лінії:

+38 067 333 1752 - гаряча лінія (Київстар)

+38 093 170 6739 - гаряча лінія (Lifecell)

+38 050 615 5750 - гаряча лінія (Vodafone)

Після цього потрібно прийти до пункту реєстрації, де людину зареєструють для отримання допомоги.

Реєстрацію проводять у цих районах Херсону: Суворовський, Дніпровський, Корабельний. А також у громадах області: Чорнобаївська, Білозерська, Дар’євська, Новокахівська.

"Якщо людина є маломобільною і не може самостійно прийти на точку реєстрації, є можливість залишити заявку онлайн. Для цього потрібно дзвонити на гарячу лінію", - пояснюють в ADRA Ukraine.

Які документи потрібно надати

Потрібно підготувати наступні документи: