Деякі українці можуть отримати ліки безкоштовно: про що йдеться

Що таке нецукровий діабет

Нецукровий діабет - дуже рідкісне захворювання, що характеризується зниженим вмістом в крові гормону вазопресину. Внаслідок цього в нирках спостерігається зниження здатності до концентрування сечі.

Таке захворювання зустрічається однаково і у чоловіків, і у жінок. Найчастіше хворіють люди молодого віку - від 18 до 28 років. У дітей таке захворювання теж зустрічається, але значно рідше. Також є випадки захворювання у немовлят.

Нецукровий діабет може виникати з таких причин:

черепно-мозкова травма, операції області головного мозку;

злоякісні утворення в тканинах головного мозку, метастази;

інфекційні захворювання, що вражають тканини головного мозку;

захворювання нирок;

спадкова схильність.

Фахівці кажуть, що найперший порадник у профілактиці та діагностиці будь-якого захворювання - це сімейний лікар, терапевт або педіатр. Зважаючи на стан здоров’я пацієнта, фактори ризику лікар випише направлення на проведення досліджень або консультацію до ендокринолога.

Далі ендокринолог ставить діагноз, складає план лікування і вносить його в електронну систему охорони здоров’я. Зазначається що це робить виключно ендокринолог, який приймає амбулаторно. Він же виписує пацієнту перший електронний рецепт на "Доступні ліки".

Як безкоштовно отримати ліки від нецукрового діабету

У програмі "Доступні ліки" є 5 найменувань (міжнародна непатентована назва Десмопресин) ліків. Щоб отримати ліки в цих аптеках, необхідно мати рецепт, який виписує лікар.

На час воєнного стану рецепт може бути паперовий. Виписати його може будь-який лікар первинної медичної допомоги.