Втрата свідомості після черешні. Кому не можна їсти сезонну ягоду: хто у групі ризику
Черешня - одна з найулюбленіших ягід літа, багата на вітаміни, антиоксиданти та фруктові кислоти. Проте не всі можуть насолоджуватися нею без наслідків.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, для якої категорії людей черешня може становити небезпеку - аж до запаморочення та навіть втрати свідомості.
Кому не можна їсти черешню
Різкий стрибок цукру
Черешня містить велику кількість природних цукрів- до 16 г на 100 г продукту. У здорових людей це не викликає проблем, але для хворих на цукровий діабет чи інсулінорезистентність різкий підйом рівня глюкози може спричинити гіперглікемію або реактивну гіпоглікемію - стан, коли рівень цукру різко падає після його стрибка. Симптоми: тремтіння, слабкість, запаморочення, втрата свідомості.
Алергічні реакції
Люди з харчовими алергіями, особливо на stone fruits (кісточкові плоди), як-от вишня, абрикоси, персики чи сливи, можуть відчути симптоми після вживання черешні: свербіж у роті, набряк язика, утруднене дихання, аж до анафілактичного шоку. У важких випадках алергічна реакція супроводжується різким падінням тиску і втратою свідомості.
Синдром оральної алергії
Деякі люди, чутливі до пилку берези чи полину, мають перехресну реакцію на черешню. Це так званий синдром оральної алергії. Він не завжди серйозний, але в окремих випадках може призвести до небезпечних набряків.
Проблеми з травленням та низький тиск
Черешня має легкий послаблюючий ефект, що може викликати дисбаланс електролітів при надмірному вживанні. У людей із гіпотонією (низьким тиском) це може посилити слабкість і навіть призвести до непритомності.
Як правильно їсти черешню
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Не їжте черешню натщесерце у великій кількості.
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Обмежте порцію: 100-150 г за раз достатньо для більшості.
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Якщо ви в групі ризику - проконсультуйтеся з лікарем.
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Слідкуйте за реакцією організму, особливо якщо їсте черешню вперше за сезон.
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В матеріалі використані джерела - Mayo Clinic, Healthline.
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