Втрата свідомості після черешні. Кому не можна їсти сезонну ягоду: хто у групі ризику

Черешня - одна з найулюбленіших ягід літа, багата на вітаміни, антиоксиданти та фруктові кислоти. Проте не всі можуть насолоджуватися нею без наслідків.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, для якої категорії людей черешня може становити небезпеку - аж до запаморочення та навіть втрати свідомості.

Кому не можна їсти черешню

Різкий стрибок цукру

Черешня містить велику кількість природних цукрів- до 16 г на 100 г продукту. У здорових людей це не викликає проблем, але для хворих на цукровий діабет чи інсулінорезистентність різкий підйом рівня глюкози може спричинити гіперглікемію або реактивну гіпоглікемію - стан, коли рівень цукру різко падає після його стрибка. Симптоми: тремтіння, слабкість, запаморочення, втрата свідомості.

Алергічні реакції

Люди з харчовими алергіями, особливо на stone fruits (кісточкові плоди), як-от вишня, абрикоси, персики чи сливи, можуть відчути симптоми після вживання черешні: свербіж у роті, набряк язика, утруднене дихання, аж до анафілактичного шоку. У важких випадках алергічна реакція супроводжується різким падінням тиску і втратою свідомості.

Синдром оральної алергії

Деякі люди, чутливі до пилку берези чи полину, мають перехресну реакцію на черешню. Це так званий синдром оральної алергії. Він не завжди серйозний, але в окремих випадках може призвести до небезпечних набряків.

Проблеми з травленням та низький тиск

Черешня має легкий послаблюючий ефект, що може викликати дисбаланс електролітів при надмірному вживанні. У людей із гіпотонією (низьким тиском) це може посилити слабкість і навіть призвести до непритомності.

Як правильно їсти черешню