Девушка расстреляла инструктора в тире: новые подробности, фото

В Полтаве девушка застрелила инструктора тира из пистолета. Полиция квалифицировала действие злоумышленницы как умышленное убийство и по решению суда она арестована без права внесения залога. Об этом в соцсети Facebook пишет журналист Влад Антонов.

Отмечается, что заседание проходило в закрытом режиме. Перед началом процесса девушка успела сказать журналистам, что убийство было случайным, и она не хотела, чтобы мужчина умер.

Также интересным является тот факт, что летом 2018 года девушка сбежала из оздоровительного лагеря в селе Красное Херсонской области, после чего ее искала полиция.

Отмечается, что подозреваемая приехала в Полтаву из Днепра к парню. Там она нашла повод приревновать его, после чего ушла к уже знакомому тира, чтобы снять стресс, и начала там упражняться в стрельбе.

В конечном итоге девушка выстрелила в голову и туловище Игоря Смолянинова. Другой инструктор хотел ее остановить, тогда она навела оружие на него, потом на себя, потом снова на мужчину и наконец приложила ствол к своему виску. Инструктор бросился на нее, девушка успела выстрелить в третий раз, но во время борьбы пуля вылетела в сторону двери.