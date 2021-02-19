Девочка выжила, а ее мама покинула мир: детали гибели 23-летней роженицы на Закарпатье

В Тячевской районной больнице погибла 23-летняя роженица Светлана Плиска. Ее муж не может оправиться от горя, у него на руках осталась новорожденная дочка. Пара проживала в селе Ольховцы Тячевского района и всего полтора года назад поженились.

Через полгода после свадьбы Светлана забеременела, и ее муж Николай был очень счастлив. Беременность протекала без осложнений и проблем. Женщина посещала все плановые осмотры, проходила УЗИ-диагностику и придерживалась всех рекомендаций врачей. Она закончила медицинский колледж и ответственно подошла к вынашиванию ребенка.

Вечером 9 февраля Светлана почувствовала приближение родов, и они с мужем решили ехать в больницу самостоятельно. Позвонили врачу, ее приняли в медучреждении, осмотрели и госпитализировали. А родных отправили домой, так как первые роды могут быть затяжными.

"Ничего не предвещало беды. В час ночи мы созванивались с женой, она сказала, что все нормально. В 4:30 у жены начались острые боли, она позвонила врачу, а та пришла не через 10 минут, как обещала, а около 6 утра. В 6:40 Светлана сообщила, что ее будут кесарить", - рассказал муж погибшей Николай Плиска.

Он сразу после этого немедленно поехал в больницу. Когда примчался, абсолютно здоровая девочка весом в 3100 уже родилась. Счастливый папа ждал, что вот-вот жена отойдет от наркоза. Но врачи вышли из операционной и сообщили, что случилось непоправимое – его любимая Светлана скончалась.

Директор больницы Федор Яринич признается, что такой случай в его медучреждении первый. Была создана комиссия, которая проводит служебное расследование. Пригласили патологоанатома из другой больницы, чтобы иметь независимый результат вскрытия. Эксперт сообщил, что причиной смерти стала острая дыхательная недостаточность, тромбоэмболия и преждевременная отслойка плаценты.

Новорожденной девочкой сейчас занимаются родные Светланы, а ее муж Николай готовит материалы дела для правоохранительных органов. Он хочет прозрачное и справедливое расследование ситуации. Признается, что не хочет бездоказательно обвинять врачей, но, если это их ошибка – за нее должна быть ответственность, чтобы подобные случаи не повторялись.

"Я не хочу, чтобы наказывали невиновных, но, если виноваты – чтобы их наказали всеми законными методами", - добавил Николай.