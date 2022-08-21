"Девочка - крыса": стало известно, за что убили дочь Дугина

Почему убили Дарью Дугину

Информацию Сотник назвал "сливом от информатора".

"Дугина была причастна к краже денег, которые Кремль выделил на финансирование избирательной компании во Франции - Ле Пен. Деньги до Марин так и не дошли. То же случилось и с европейскими антиглобалистами. Девочка - крыса. Но убрать хотели дочь и отца", - написал он.

Также в комментариях к посту Сотник объясняет, что убрать хотели дочь и отца, просто "идеолог русского мира" задержался на встрече и не сел в машину.

"Да нет, тут все тупо и банально. Крысу мочканули. Скрысила деньги братвы, такое не прощается. Свои же и грохнули. Конторские", - пишет журналист.

Также он утверждает, что это не просто версия, а причина убийства.

Что говорят пропутинские чиновники

В то же время российские пропагандисты и пропутинские чиновники, в том числе и глава МИД РФ Мария Захарова, прямо взывают о том, что в гибели Дугиной "виновен Запад".

Некоторые даже видят "украинский след". Хотя на самом деле версия Сотника выглядит наиболее правдивой. То есть, причина смерти – возмездие за кражу. А воровать и "крысятничать", как все убедились, у россиян в крови.

Мнения либералов по поводу Дугиной

"Удивительно, но патентованная мразь (Дугин), годами работавшая на обесценивание человеческой жизни, - удивляется, что запустила смерть на порог своего дома. Человек десятилетиями романтизировал зверства - они были направлены против кого-то другого, а он приговаривал: "Нужно убивать, убивать и убивать, это я вам как профессор говорю". Слышь профессор, и как тебе оно?" - написал журналист Илья Шепелин.

"Не могу не сопереживать Дугину - у самого дети и внуки. Гибель дочери — трагедия. И вдвойне, когда думаешь — не связано ли это с твоими призывами "убивать, убивать, убивать..". Хватит жертв! Довольно делать "русский мир" синонимом смерти", - отреагировал общественный деятель Михаил Ходорковский.

"Депутаты требуют срочно раскрыть и расследовать ночной взрыв машины. Однако это преступление уже раскрыто! Дашу Дугину убил тот, кто развязал эту бессмысленную, кровавую войну, которую теперь никто не знает как закончить. И все, кто приветствовал войну, изображал "зеты", требовал крови — "вот вы и убили-с", - прокомментировала смерть Дугиной правозащитница Марина Литвинович.

Что известно о Дугине

Дугин - российский философ и публицист фашистского направления, считается идеологом "русского мира". Якобы имеет значительное влияние на президента РФ Владимира Путина.