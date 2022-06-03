Девочка под Киевом притворилась мертвой, чтобы ее не убили оккупанты: расстреляли всю ее семью

Дарья из Киевской области потеряла всю свою семью - оккупанты расстреляли у нее на глазах отца и мачеху. По 13-летней девочке тоже стреляли, и она притворилась мертвой, чтобы ее не добили.

28 февраля Дарья с родными возвращалась на машине в село Катюжанка. Они наткнулись на колонну российской техники и попали под обстрел.

"Дедушка, отец, мачеха и девочка ехали на автомобиле Хюндай Соната. В Катюжанке на одной из улиц они повернули на другую и внезапно выехали на колонну российской техники. Оккупанты начали стрелять по их авто", - рассказал Небитов.

Отец Дарьи погиб на месте, его жена и дедушка девочки тоже. А автомобиль загорелся. Девочке чудом удалось выбраться из машины. Сначала она спряталась за грузовиком, который был припаркован рядом, но оккупанты начали стрелять по этой машине.

"Мне удалось перебежать дорогу. Я спряталась за досками. Но обстрел не прекращался. В меня попали. Я почувствовала это, но боли не было, я вся замерла", - рассказывает Дарья.

Через некоторое время российские военные решили проверить, что с ней. И 13-летняя Дарья прикинулась мертвой, чтобы они ее не добили.

"Они пошарпали меня за ногу. Я прикинулась мертвой, и они ушли. Было много крови. В меня попало две пули, одна в руку, вторая в бедро. Когда они отошли, я поняла, что, если я сама себе не помогу, этого никто не сделает. На руках проползла под забором, а потом дальше", - добавляет девочка.

Она чудом выбралась из окружения врага и добралась с ранениями в безопасное место. А там ей помогли добраться до больницы.

Похоронить погибших удалось только через некоторое время. Сейчас Дарья живет с мамой и у нее есть младшая сестричка. У девочки все хорошо, но она очень по-взрослому рассказывает, что с ней произошло.