Я вам не Дэу Ланос: нардепы устроили драку в Раде (видео)

В Верховной Раде побились нардепы (коллаж РБК-Украина)

Депутаты, исключенные из партии "Слуга народа", устроили конфликт в Верховной Раде

В Верховной Раде 5 ноября поскандалили, исключенные из партии "Слуга народа" депутаты Александр Юрченко и Гео Лерос. Юрченка отпустили из-под домашнего ареста (его обвиняли в коррупции) и он пришел на заседание парламента. Там к нему подошли журналисты и начали задавать вопросы.

"Никакие деньги я не брал. Чтобы вы понимали, я это докажу. Я не Дэу Ланос, чтобы распространять... Ну как его там – Дэу Ланос, Гео Лерос. А вы знаете, как его зовут на самом деле?" – рассказывал журналистам Юрченко.

После того, как под входом в Раду он ответил на вопрос журналиста, к нему подошел Гео Лерос, схватил за шею и сказал: "Иди сюда".

"Ты не трогай меня, пожалуйста, уважаемый. В отличие от этого человека, я не нарушаю законодательство и не разглашаю тайну следствия. Вы видите, как этот человек себя ведет. Мне неприятно, что ко мне кто-то подходит, трогает", – ответил Юрченко.

Возле Рады произошел конфликт между Александром Юрченком и Геоь Леросом

Но на этом конфликт нардепов не закончился. Они продолжили ссориться уже в кулуарах Рады. Мужчины продолжили выяснять отношения уже внутри здания. Их действия показали на видео.

Судя по ролику, Гео Лерос решил отомстить Юрченко за обидное "Дэу Ланос" и нанес ему удар, от которого нардеп упал на пол парламента.

Гео Лерос и Александр Юрченко подрались в Раде

Как писало РБК-Украина, Юрченко подозревают во взяточничестве, ему инкриминируют лоббирование правок в законодательство за денежное вознаграждение. Суд взял его под стражу с возможностью выхода под залог 3,1 млн гривен.

Также мы сообщали, что народного депутата Гео Лероса исключили из состава фракции "Слуга народа". Депутаты собрали большинство подписей.