С детства нам твердили: Супрун развеяла мифы о распространенной болезни

Супрун развеяла популярные мифы о кариесе - распространенной болезни зубов, а также рассказала, как позаботиться о здоровье своей улыбки. Об этом эксперт рассказала в соцсети Facebook.

"Чистить зубы нужно дважды в день, чтобы не было кариеса" - с детства нам твердили это правило и напоминали, что из-за кариеса портятся зубы. Действительно, кариес может испортить вашу улыбку. Но наиболее распространенная причина потери зубов среди взрослых - не кариес, а болезни десен", - написала Супрун.

Иллюстративное фото: (pixabay.com)

Эксперт напомнила, что 11 мая отмечается Европейский День здоровых десен и призвала более тщательно следить за своими зубами. Наиболее распространенными заболеваниями десен, по ее словам, является гингивит и пародонтит.

"Пародонтит может привести не только к потере зубов. Бактерии, возникающие вследствие этой болезни могут попасть в кровь через ткань десен и вызвать серьезные проблемы со здоровьем - пародонтит связывают с респираторными заболеваниями, ревматоидным артритом, болезнью коронарных артерий или инсультом", - отметила Супрун.

Кроме того, эксперт напомнила, что лечить десны нужно оперативно. Для здоровья полости рта главное - это не откладывать визит к стоматологу до последнего и не забывать о простых правилах гигиены.

Напомним, что Супрун "разнесла" блогеров, пропагандирующих ЗОЖ.

Ранее украинцам рассказали о чудо-напитке, который снижает риск ранней смерти.

Мы писали, что Евгений Комаровский рассказал о шокирующих последствиях, к которым может привести укус насекомого.