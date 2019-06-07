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В детском саду под Харьковом нашли тела отца и дочери: подробности трагедии

STYLERПроисшествия    07.06.2019 - 19:27
В детском саду под Харьковом нашли тела отца и дочери: подробности трагедии
В детском саду под Харьковом погибли двое людей (коллаж: РБК-Украина)

О гибели родственников сообщили сотрудники детсада

В детском садике Харьковской области погибли отец и дочь. Их тела обнаружили в сточной яме на территории дошкольного учреждения. Об этом сообщает пресс-служба полиции в области.

По словам сотрудников дошкольного учебного заведения, 57-летний работник садика проводил ремонтные работы на территории учреждения.

Через некоторое время 33-летняя женщина, которая работала там медсестрой, обеспокоилась длительным отсутствием отца. Она пошла его разыскивать и не вернулась.

Трагедия произошла в пятницу, 7 июня, в селе Вербовка Балаклейского района Харьковщины.

В настоящее время полиция проводит следственные действия по установлению обстоятельств смерти отца и дочери. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

В детском саду под Харьковом нашли тела отца и дочери: подробности трагедии

В детском саду под Харьковом погибли двое людей (иллюстративное фото: pinterest.com)

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