Детский сад становится опасным: Комаровский указал на важный нюанс

Доктор Комаровский ответил на наболевший вопрос многих родителей, дети которых постоянно болеют из-за посещений дошкольных учебных заведений. На своем личном сайте педиатр рассказал, можно ли уберечь ребенка от заражения вирусами в детском саду.

По мнению педиатра, никаких превентивных мер не существует. Единственное, что стоит делать родителям - не паниковать и не пытаться лечить "каждый чих" кучей сиропов, таблеток или же антибиотиков.

Комаровский рассказал, как уберечь ребенка от болезней в детском саду (фото: blog.mednote/life)

"Каждая встреча с новым и не знакомым вирусом будет заканчиваться в большинстве случаев болезнью. С возрастом незнакомых вирусов будет становиться все меньше, и болезни будут все реже и реже", - пишет педиатр.

Главным в этой ситуации является не то, как часто ребенок болеет, а то, как быстро его организм справляется с вирусной инфекцией.

Комаровский советует в случае болезни соблюдать режим температуры и влажности, промывать нос и давать достаточное количество жидкости. После чего снова вести в сад.

Комаровский рассказал, как уберечь ребенка от болезней в детском саду (фото: pixabay.com)

Но если частые ОРЗ в саду становятся проблемой, то это проблема только в голове у родителей. Для ребенка, живущего в постоянных условиях залечивания, детский сад становится действительно опасным местом.