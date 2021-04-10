Детский сад, а не локдаун: израильский врач разнес украинский карантин

Авторитетный врач-анестезиолог из Израиля Борис Брыль высказался о локдауне в Украине, заявив? что такие меры сложно назвать "локдауном".

Врач ныне находится в Украине, и может сравнивать ситуацию с заболеваемостью и вакцинацией у нас и в Израиле. По словам Брыля, Израиль уже полностью вышел из карантина, а количество новых заболевших снизилось до минимума.

"Несмотря на саму пандемию, в Израиле смертность была 0,8%. Это один из самых низких показателей в мире. Израиль прошел эту пандемию нормально, в Украине конечно же очень большие проблемы и с вакцинацией и с заболевшими. И, к сожалению, те группы населения, которые в мире в странах... Италия, Америка, Бельгия, Испания - захлестнула, в Украине эти группы населения просто не живут (пожилые люди. - Ред.). В Украине умирали те группы населения, которых мы не видели в тех, странах... Это - очень большая катастрофа", - говорит Брыль.

А то, что у нас называют "локдауном", по мнению врача, можно назвать "детским садом".

"Относительно локдауна у вас. Это у вас не локдаун - все дороги полные, все дороги заполнены машинами. Когда есть локдаун, то и ездить некуда. Куда-то же люди ездят, правильно? - спрашивает врач. - Ппоэтому это не локдаун, это немножечко детский сад".

Борис Брыль говорит, чтобы карантинные меры подействовали, в Украине нужно максимально сократить контакты, ведь вирус передается воздуху и по указу правительства не исчезает.

"Сокращения контактов - это локдаун, или ношение масок - качественно - не на подбородке, не на затылке и не на руке... У вас люди не хотят этого делать, приходится вводить локдаун. И локдаун тоже такой своеобразный. Если сравнить с Израилем, если бы были такие выскакивания в сторону полиции, в Израиле бы человек оказался бы лицом в пол с наручниками за спиной, и с большим штрафом в районе 1,5-1,8 тысяч долларов", - добавил врач.

Видео: Борис Брыль высказался об украинском локдауне

Напомним, в прошлом выпуске советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович высказался о провокациях со стороны РФ на украинской границе и на Донбассе.



Также министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал детали телефонного разговора между Владимиром Зеленским и президентом США Джо Байденом.

В том же выпуске Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал об обострении ситуации на Донбассе и провокации на украинской границе.

А министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, сколько людей нужно вакцинировать, чтобы в стране появился коллективный иммунитет.

Кроме того, в эфире произошел спор между Алексеем Даниловым и Олегом Ляшко.