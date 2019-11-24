Детский омбудсмен попал в ДТП: один из сыновей Кулебы в коме

Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба попал в ДТП под Киевом 24 ноября. Чиновник находился в авто со своими детьми. В результате аварии они были госпитализированы, а 10-летний мальчик находится в реанимационном отделении.

Инцидент произошел днем на автодороге Киев-Одесса недалеко от села Чабаны. Кулеба ехал за рулем легковушки Toyota на большой скорости. Детский омбудсмен проехал на красный свет светофора через перекресток, после чего произошло сильное столкновение с микроавтобусом Volkswagen.

Николай Кулеба с сыновьями попал в серьезное ДТП (Фото: facebook.com/KulebaMykola)

Пострадали четыре человека, к счастью обошлось без жертв. Всех отвезли в медицинское учреждения для оказания помощи.

Кулеба с 19-летним сыном находятся в тяжелом состоянии, его младший сын - в реанимации. Также был травмирован водитель микроавтобуса.

Николай Кулеба с сдетьми попал в ДТП под Киевом (Фото: kiev.informator.ua)

Журналист Назар Приходько сообщил в своем Facebook, что старший сын Кулебы Тимофей находится в коме.

Фото: скрин (facebook.com/pumamgo)

По факту ДТП было открыто уголовное производство по ст. 286 (Нарушение ПБДД) УК. Правоохранители выясняют все обстоятельства дорожного происшествия.

Кулеба вместе с женой воспитывает четверых детей - троих мальчиков и одну девочку.

Видео: Николай Кулеба с сыновьями попал в серьезное ДТП