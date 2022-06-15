"Детская" ветрянка может вызвать опасный синдром: восстанавливается лишь 10%

Ветряная оспа, которую мы привыкли считать "простой детской болезнью", может спустя годы вернуться в виде опасной болезни, после которой полностью восстанавливается лишь один из десяти пациентов.
Об этом рассказала Львовский медик Виктория Пьец.
Это неврологическое заболевание, вызванное вирусом, который провоцирует ветряную оспу у детей и опоясывающий герпес у взрослых.
Если вы болели ветряной оспой, то вирус остается с вами навсегда и может активироваться при определенных условиях.
Когда есть благоприятные условия (снижение иммунитета, хронические заболевания, беременность, инфекционные заболевания) то вирус рецидивирует в виде опоясывающего герпеса.
Одним из вариантов является собственно синдром Рамсея-Ханта - это поражение лицевого нерва.
Врач отметила, что только 10% людей полностью восстанавливаются после заболевания, у остальных (90%) симптомы остаются навсегда
Врач отметила, что от ветрянки можно и нужно вакцинироваться. Первую дозу можно вводить с 9 месяцев.
Прививка от ветрянки не входит в обязательные, однако вакцинироваться можно, приобретя препарат и обратившись в поликлинику. Для специфической профилактики используется вакцина "Варилрикс".
Собственно, такой синдром недавно обнаружили у 28-летнего Джастина Бибера. У звезды парализовало половину лица.
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