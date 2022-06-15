UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Детская" ветрянка может вызвать опасный синдром: восстанавливается лишь 10%

Коллаж РБК-Украина: ветрянка провоцирует опасную болезнь
Автор: Светлана Мащенко

Ветряная оспа, которую мы привыкли считать "простой детской болезнью", может спустя годы вернуться в виде опасной болезни, после которой полностью восстанавливается лишь один из десяти пациентов.

Об этом рассказала Львовский медик Виктория Пьец.

Последствиями ветрянки может быть синдром Рамсея-Ханта

Это неврологическое заболевание, вызванное вирусом, который провоцирует ветряную оспу у детей и опоясывающий герпес у взрослых.

Если вы болели ветряной оспой, то вирус остается с вами навсегда и может активироваться при определенных условиях.

Причины развития болезни

Когда есть благоприятные условия (снижение иммунитета, хронические заболевания, беременность, инфекционные заболевания) то вирус рецидивирует в виде опоясывающего герпеса.

Одним из вариантов является собственно синдром Рамсея-Ханта - это поражение лицевого нерва.

Симптомы синдрома Рамсея-Ханта:

  • боль в ухе;
  • потеря слуха;
  • мимические мышцы становятся неконтролируемыми;
  • лицо становится асимметричным (паралич мышц, как следствие - плохое закрывание глаз, рта).

Врач отметила, что только 10% людей полностью восстанавливаются после заболевания, у остальных (90%) симптомы остаются навсегда

Единственный выход - вакцинация

Врач отметила, что от ветрянки можно и нужно вакцинироваться. Первую дозу можно вводить с 9 месяцев.

Прививка от ветрянки не входит в обязательные, однако вакцинироваться можно, приобретя препарат и обратившись в поликлинику. Для специфической профилактики используется вакцина "Варилрикс".

Как вводится вакцина:

  • Плановая вакцинация проводится двукратно. Первое введение - 1 доза вакцины; ревакцинация - через 6 недель.
  • Экстренная вакцинация проводится однократно (1 доза) в течение первых 72-х часов после контакта с больным человеком.

Собственно, такой синдром недавно обнаружили у 28-летнего Джастина Бибера. У звезды парализовало половину лица.

Ранее мы писали, как дома приготовить настоящую зубную пасту, в которой не будет никакой "химии".

А также сообщали про специю, которая способна заменить аптечные препараты.

Читайте РБК-Украина в Google News
здоровье