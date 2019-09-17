В детсаду Одессы издевались над детьми: какое наказание получил воспитатель

В Одессе воспитательница жестоко издевалась над маленькими детьми. Видео ее "воспитания" опубликовали родители в социальных сетях. В департаменте образования Одессы отреагировали на инцидент очень быстро.

Видео жестокого обращения с детьми появилось в сообществе "Моя Одесса" во вторник утром, 17 сентября. Действия воспитателя засняла местная жительница из окна дома, который находится рядом с детским садом № 224 по улице Филатова, 84а.

"Воспитатель сначала просто гаркала на плачущего ребенка, наказала его, оставив сидеть на стуле, а потом принялась "воспитывать". Все видно на видео. Я искренне надеюсь на то, что этот неуравновешенный человек не будет впредь работать с детьми. Где угодно, но не в саду с малышами, которые физически не могут дать отпор таким "воспитателям", - сказано в сообщении.

Ролик очень быстро начали распространять по социальным сетям и буквально через несколько часов директор департамента образования города Одессы Елена Буйневич сообщила на своей странице в Facebook, что воспитатель была немедленно уволена по статье.

"По поводу видео, где воспитатель дергает маленького ребенка и использует недопустимые методы. Спасибо директору детсада №224 за мгновенную реакцию, воспитательницу уволили по ст.41, так как такое поведение несовместимо с работой педагога. Заявление об этом руководитель направила в правоохранительные органы. От имени департамента приношу извинения родителям, спасибо за информацию неравнодушным людям", - написала Буйневич.

Скриншот поста (facebook.com/Елена Буйневич)