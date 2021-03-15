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В детсаду Киева воспитатели издевались над мальчиком за то, что он справлял нужду стоя

Новина українською → Киев, Понедельник 15 марта 2021 13:44
В детсаду Киева воспитатели издевались над мальчиком за то, что он справлял нужду стоя В детском саду Киева воспитатели наказывали ребенка (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

В Киеве в детском саду воспитатели издевались над четырехлетним мальчиком за то, что он ходил в туалет стоя - так, как привык делать это дома. Ребенку угрожали "вызовом полиции", высмеивали перед другими детьми и наказывали.

Об этом сообщает ТСН.

Инцидент случился в садике № 165, что на Троещине, о чем сообщили родители малыша в группе Батьки SOS в Facebook.

4-летнего Влада садили в середине группы на стульчик, и пока воспитатели "вызывали полицию", остальные дети должны были смеяться над ребенком.

О таком виде наказания Александра, мама мальчика, узнала у еще одной мамочки из группы.

"Я спрашивала ребенка: "Владик, а на тебя полицию вызывали?". Он мне ответил: "Да, вызывали, я сидел на стульчике, а они вызывали на меня полицию". Я начала расспрашивать, но ребенок закрылся и начал говорить, что все хорошо. Раскрылся он больше своей бабушке и папе", - рассказывает мама ребенка.

Когда Влад шепотом рассказал папе, за что его наказывали, он признался, что "Владимировна наругает, если маме расскажу".

В детском саду отрицают, что ребенка наказывали.

Врачи говорят, что способ хождения мальчика в туалет никоим образом не влияет на его здоровье. А в случае, если ребенка начинают наказывать, он может начать сдерживать природные позывы, что чревато проблемами.

В Киеве произошел скандал в детском саду (видео: ТСН)

Ранее мы писали, что скандал в детском саду Черновцов, где девочке не дали подарок, потому что родители не "скинулись", набрал новых оборотов.

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