Детокс-дієти: чому "очищення" організму більше шкодить, ніж допомагає

Популярні детокс-програми обіцяють очищення організму та покращення самопочуття. Однак, такі методи можуть порушувати баланс гормонів і завдавати шкоди здоров’ю.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку ендокринолога Олесі Підмурняк.
Детокс-програми - зазвичай про жорсткі обмеження в харчуванні, відмову від білків чи жирів, заміну їжі на соки або смузі.
Такі експерименти можуть призвести до гормональних порушень і проблем зі щитоподібною залозою.
Сповільнення метаболізму та стрес для організму
За словами медика, коли ви різко обмежуєте калорії, організм сприймає це як сигнал голоду. У відповідь - рівень кортизолу зростає.
Це збільшує накопичення жиру, особливо в області живота, що може викликати порушення менструального циклу, погіршує якість сну і провокує тривожність.
Проблеми зі щитоподібною залозою
Щитоподібна залоза потребує таких мікроелементів як йод, селен і цинк. Якщо під час детоксу ви споживаєте лише соки чи рослинні продукти без білка, виникає їхній дефіцит.
Це може спровокувати зниження функції щитоподібної залози, порушення вироблення гормонів Т3 і Т4, зниження енергії, випадіння волосся та ламкість нігтів.
Інсулінорезистентність та стрибки цукру
Детокс-дієти часто складаються з фруктових соків і смузі, що означає велику кількість швидких вуглеводів без білків і жирів. А це підвищує рівень глюкози в крові, змушує підшлункову залозу виробляти більше інсуліну та може призвести до інсулінорезистентності.
Дефіцит жирів призводить до поганої роботи гормонів
Жири потрібні для синтезу статевих гормонів: естрогену, тестостерону, прогестерону.
Це може призвести до проблем з менструальним циклом і овуляцією, сухості шкіри та випадіння волосся.
Ендокринолог радить харчуватись збалансовано, а саме в раціоні повинні бути білки, жири, клітковина та вітаміни.
Пити достатньо води - це найкращий "детокс". Також варто включати в раціон продукти, які підтримують гормональний баланс - жирну рибу, яйця та ферментовані продукти.
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