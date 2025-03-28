Детокс-дієти: чому "очищення" організму більше шкодить, ніж допомагає

Популярні детокс-програми обіцяють очищення організму та покращення самопочуття. Однак, такі методи можуть порушувати баланс гормонів і завдавати шкоди здоров’ю.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку ендокринолога Олесі Підмурняк.

Чим шкідливе "очищення" організму

Детокс-програми - зазвичай про жорсткі обмеження в харчуванні, відмову від білків чи жирів, заміну їжі на соки або смузі.

Такі експерименти можуть призвести до гормональних порушень і проблем зі щитоподібною залозою.

Сповільнення метаболізму та стрес для організму

За словами медика, коли ви різко обмежуєте калорії, організм сприймає це як сигнал голоду. У відповідь - рівень кортизолу зростає.

Це збільшує накопичення жиру, особливо в області живота, що може викликати порушення менструального циклу, погіршує якість сну і провокує тривожність.

Проблеми зі щитоподібною залозою

Щитоподібна залоза потребує таких мікроелементів як йод, селен і цинк. Якщо під час детоксу ви споживаєте лише соки чи рослинні продукти без білка, виникає їхній дефіцит.

Це може спровокувати зниження функції щитоподібної залози, порушення вироблення гормонів Т3 і Т4, зниження енергії, випадіння волосся та ламкість нігтів.

Інсулінорезистентність та стрибки цукру

Детокс-дієти часто складаються з фруктових соків і смузі, що означає велику кількість швидких вуглеводів без білків і жирів. А це підвищує рівень глюкози в крові, змушує підшлункову залозу виробляти більше інсуліну та може призвести до інсулінорезистентності.

Дефіцит жирів призводить до поганої роботи гормонів

Жири потрібні для синтезу статевих гормонів: естрогену, тестостерону, прогестерону.

Це може призвести до проблем з менструальним циклом і овуляцією, сухості шкіри та випадіння волосся.

Що робити замість детоксу

Ендокринолог радить харчуватись збалансовано, а саме в раціоні повинні бути білки, жири, клітковина та вітаміни.

﻿﻿Пити достатньо води - це найкращий "детокс". Також варто включати в раціон продукти, які підтримують гормональний баланс - жирну рибу, яйця та ферментовані продукти.

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