Дети уже умеют: Комаровский сделал предупреждение для родителей о еде

Доктор Комаровский на своем форуме рассказал родителям о том, с какого возраста малышам можно давать твердую пищу, в частности грызть яблоки. Он объяснил, почему дети могут нанести себе вред кусочками.

Комаровскому написал дедушка 10-месячного внука, который смог укусить кусочек твердого яблока, но не смог его проглотить, а закашлялся и расплакался. Он переспросил у детского доктора, стоит ли малышам давать такую еду.

Комаровский объяснил, что в таком возрасте дети уже умеют кусать, но плохо умеют жевать и из-за этого могут возникать серьезные проблемы.

"У детей младшего возраста имеет место опасное сочетание нескольких факторов — дети уже умеют кусать, но еще плохо умеют (или вообще не умеют) жевать. К тому же для них характерны важные физиологические особенности — в сравнении со взрослыми у них слабее дыхательные мышцы и, соответственно, слабее сила кашлевого толчка, то есть им сложнее очистить дыхательные пути при попадании туда инородного тела. Чем дитя младше, тем эти факторы актуальнее, но надо понимать, что все не очень страшно, пока зубов нет вообще: нечем откусить, так нечем и поперхнуться. Но после появления зубов первые 6–12 месяцев реально опасные", - отметил Комаровский.

Доктор Комаровский о твердой пище (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Кроме того, он дал рекомендации родителям о том, как вести себя с ребенком, который начал употреблять твердую пищу. В первую очередь – родителям нужно изучить правила оказания первой помощи, а также изучить правила профилактики:

Не разрешать детям брать в рот посторонние предметы;

Ограничивать разговоры во время еды, не разрешать ребенку разговаривать с пищей во рту;

Во время еды не провоцировать ситуации, которые могут вызвать смех;

Не пытаться давать лекарства или кормить ребенка во время плача;

Не давать ребенку надорванные соски;

Не разрешать детям активно двигаться с едой или жевательной резинкой во рту;

Не использовать в питании детей до 4 лет плотные, плохо жующиеся продукты, такие как орехи, семечки, твердые овощи, попкорн, леденцы, ириски;

Не давать детям до трех лет неочищенные фрукты и фрукты с косточками (вишня, черешня, слива);

Не кормить лежа тех детей, которые уже умеют сидеть;

Следить за тем, чтобы рядом с младенцем не было мелких предметов, которые он может взять в рот;

Не давать детям до 5 лет игрушки с деталями, которые можно отсоединить;

Хранить мелкие бытовые предметы вне досягаемости детей;

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