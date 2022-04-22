Дети теряли родителей в машинах, которые расстреливали: дочь мэра Бучи провела более двух недель в оккупации

Дочь мэра Бучи Анастасия Федорук провела в родном городе более двух недель с начала оккупации Киевской области российскими войсками. 23-летняя девушка помогала спасать раненых после обстрелов. За ней охотились российские военные, но спасло то, что они не знали, как выглядит семья Анатолия Федорука.
Детали об оккупации Анастасия Федорук рассказала изданию "Настоящее время".
24 февраля Анастасия не смогла поехать на работу и вместе со всеми спустилась в подвал. Там она сообщила матери, что поедет в больницу, помогать. Мама стояла перед ней на коленях и плакала.
"Я подошла к маме, сказала: "Я еду в больницу". Крики, слезы, мама на коленях. Я маму такую еще не видела, и, наверное, не хотела бы увидеть. Но по-другому я не могла. Я быстро поднялась на второй этаж, сказала, что иду в душ, а на самом деле я собирала сумку", - рассказала Анастасия Федорук.
В первые дни в больницу поступали только военные. По словам Анастасии, это был конвейер – 70-80 человек в день. Потом стали поступать гражданские, некоторые их них просто доползали самостоятельно или их приносили на деревянных досках. А потом начали привозить детей.
"Второе марта для меня стало точкой, которая разделила мою жизнь на до и после, потому что привезли ребенка. Первого ребенка. Катюша, ей было четыре годика. Она потеряла маму – ее убили на месте. И ее привезли в абсолютно коматозном состоянии. Дети теряли родителей в машинах, которые расстреливали", - добавила девушка.
Она объяснила, что врачи сначала злились на людей, так как всем говорили, что нельзя самостоятельно на машинах передвигаться. Но потом люди начали объяснять, что с 24 февраля они были в подвалах, без связи и информации.
Анастасия в больнице была с тетей, мама с бабушками – дома. К ним в дом ворвались кадыровцы с оружием и приказали всем на пол лечь.
"Это уже была Буча без воды, без света, без ничего. Была полная темнота. Мама услышала, что что-то прострелило двери, к ним спустился кадыровец с ружьем и сказал: "Всем на пол". Он спросил: "Это дом мэра?" Моя бабушка сказала: "Наверное. Нас сюда пустили просто пересидеть". На маму она сказала, что это сиделка за ними двумя. И так приходили дважды. Они позабирали компьютеры, искали что-то в коробках из-под обуви. И просто два раза вот так моих родных пронесло", - объяснила Анастасия.
Как рассказала Анастасия Федорук, ее отец кочевал и менял постоянно место ночевки. Помогал людям, развозил дрожжи, чтобы люди могли хлеб сделать. А потом Анастасии сообщили, что он попал под обстрел и ранен. Но она знала, что отец в городе.
Анастасия рассказала, что было несколько провальных попыток эвакуации. А потом выделили автобусы, на которых увезли всех лежачих – раненых военных, гражданских, беременных. Вывезли также детей и персонал – это было 11-12 марта.
"Когда мы выезжали, это была игра "змейка", которая была на старых телефонах. Просто вот так проезжаешь мимо трупов", - добавила Анастасия.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Буче обнаружили кладбище расстрелянных автомобилей – на многих было написано "Дети".
А также рассказывали о том, что украинки из Бучи рассказали жуткие детали зверств российских оккупантов.