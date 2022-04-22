Дети теряли родителей в машинах, которые расстреливали: дочь мэра Бучи провела более двух недель в оккупации

Дочь мэра Бучи Анастасия Федорук провела в родном городе более двух недель с начала оккупации Киевской области российскими войсками. 23-летняя девушка помогала спасать раненых после обстрелов. За ней охотились российские военные, но спасло то, что они не знали, как выглядит семья Анатолия Федорука.

Я поеду в больницу

24 февраля Анастасия не смогла поехать на работу и вместе со всеми спустилась в подвал. Там она сообщила матери, что поедет в больницу, помогать. Мама стояла перед ней на коленях и плакала.

"Я подошла к маме, сказала: "Я еду в больницу". Крики, слезы, мама на коленях. Я маму такую еще не видела, и, наверное, не хотела бы увидеть. Но по-другому я не могла. Я быстро поднялась на второй этаж, сказала, что иду в душ, а на самом деле я собирала сумку", - рассказала Анастасия Федорук.

В первые дни в больницу поступали только военные. По словам Анастасии, это был конвейер – 70-80 человек в день. Потом стали поступать гражданские, некоторые их них просто доползали самостоятельно или их приносили на деревянных досках. А потом начали привозить детей.

"Второе марта для меня стало точкой, которая разделила мою жизнь на до и после, потому что привезли ребенка. Первого ребенка. Катюша, ей было четыре годика. Она потеряла маму – ее убили на месте. И ее привезли в абсолютно коматозном состоянии. Дети теряли родителей в машинах, которые расстреливали", - добавила девушка.

Она объяснила, что врачи сначала злились на людей, так как всем говорили, что нельзя самостоятельно на машинах передвигаться. Но потом люди начали объяснять, что с 24 февраля они были в подвалах, без связи и информации.

Кадыровцы искали семью мэра

Анастасия в больнице была с тетей, мама с бабушками – дома. К ним в дом ворвались кадыровцы с оружием и приказали всем на пол лечь.

"Это уже была Буча без воды, без света, без ничего. Была полная темнота. Мама услышала, что что-то прострелило двери, к ним спустился кадыровец с ружьем и сказал: "Всем на пол". Он спросил: "Это дом мэра?" Моя бабушка сказала: "Наверное. Нас сюда пустили просто пересидеть". На маму она сказала, что это сиделка за ними двумя. И так приходили дважды. Они позабирали компьютеры, искали что-то в коробках из-под обуви. И просто два раза вот так моих родных пронесло", - объяснила Анастасия.

Отец не оставался на одном месте

Как рассказала Анастасия Федорук, ее отец кочевал и менял постоянно место ночевки. Помогал людям, развозил дрожжи, чтобы люди могли хлеб сделать. А потом Анастасии сообщили, что он попал под обстрел и ранен. Но она знала, что отец в городе.

12 марта больницу удалось эвакуировать

Анастасия рассказала, что было несколько провальных попыток эвакуации. А потом выделили автобусы, на которых увезли всех лежачих – раненых военных, гражданских, беременных. Вывезли также детей и персонал – это было 11-12 марта.

"Когда мы выезжали, это была игра "змейка", которая была на старых телефонах. Просто вот так проезжаешь мимо трупов", - добавила Анастасия.